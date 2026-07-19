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unian.net logounian
19 Июля 2026, 22:00
2 089
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Ученые обнаружили еще одну «побочку» COVID: повреждаются нервы глаз

При этом обычный осмотр у офтальмолога может не показать никаких проблем.

Ученые обнаружили еще одну «побочку» COVID: повреждаются нервы глаз.
Ученые обнаружили еще одну «побочку» COVID: повреждаются нервы глаз.

Об этом пишет Nature Communications, передает unian.net

При этом обычный осмотр у офтальмолога может не показать никаких проблем. У людей могут годами сохраняться светочувствительность, быстрая усталость глаз, затуманивание зрения, боль при работе за компьютером и головные боли.

Специальные исследования показали снижение плотности нервных волокон роговицы и нарушения реакции зрачков на свет. Ученые предполагают, что причиной может быть хроническое воспаление нервной системы после COVID.

При этом выборка исследования была небольшой, поэтому пока неизвестно, насколько распространены такие последствия. Эффективного лечения пока нет.

Источник
unian.net logounian
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