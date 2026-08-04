Ученые объяснили, почему многие просыпаются среди ночи около трех часов.

Регулярные ночные пробуждения около трех часов ночи могут иметь эволюционные корни: до промышленной революции люди нередко спали не одним блоком, а двумя фазами с периодом бодрствования между ними.

Такой «сегментированный сон» задокументировал историк сна Роджер Экирч, изучивший более тысячи упоминаний об этом явлении, включая тексты вплоть до «Одиссеи» Гомера, передает sciencealert.com

Современная сомнология объясняет пробуждения циклами сна продолжительностью 90–110 минут: за ночь их проходит четыре-шесть, при этом глубокий сон концентрируется в первой половине ночи, а более поверхностные стадии — во второй, из которых проснуться значительно легче. Кратковременные пробуждения в этот период считаются нормой — большинство людей их просто не запоминают.

Лабораторный эксперимент 1992 года, в котором участников на время лишили часов и искусственного света, показал возврат к двухфазному сну; похожая картина наблюдалась и в 2017 году у сообщества на Мадагаскаре, не имеющего доступа к электричеству. Ранее пробуждения в это время связывали с выбросом кортизола, однако исследование 2025 года с участием более 200 человек не подтвердило скачок именно в момент пробуждения — гормон продолжает следовать циркадному ритму независимо от фазы сна.

Среди конкретных причин частых ночных пробуждений называют пременопаузу у женщин, а также ночную гипогликемию у людей с диабетом, кофеин и алкоголь, нарушающий REM-фазу сна.

Настоящей проблемой специалисты считают не само пробуждение, а зацикленность на тревоге по его поводу: мозг начинает ассоциировать три часа ночи с бодрствованием, что подпитывает хроническую бессонницу.