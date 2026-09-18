Ученые назвали дату окончания затяжного периода без магнитных бурь.

Сильная магнитная буря, продолжавшаяся в последнее время, прекратилась, впереди — период геомагнитного затишья.

По прогнозам экспертов, повышенная скорость солнечного ветра, сохраняющаяся после сильной магнитной бури, постепенно снизится до нейтральных показателей, передает nv.ua

Согласно прогнозу учёных из British Geological Survey Geomagnetism, влияние корональных дыр на Землю начало уменьшаться с 17 сентября, в дальнейшем, в период с 18 по 21 сентября, ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия.

Учёные Центра прогнозирования космической погоды не ожидают сильных геомагнитных возмущений в период с 18 по 20 сентября. По их прогнозу, в этот период не ожидается значительной активности солнечных областей, которая могла бы способствовать возникновению магнитных бурь.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить воздействие магнитных бурь