Ученые: Мальчики и девочки по-разному смотрят на мир с первых часов жизни.

Психологи Кембриджского университета показали, что половые различия во внимании заметны с самого рождения: девочки-младенцы дольше рассматривают человеческие лица, а мальчики —предметы.

Работа с участием 130 младенцев вышла в журнале Biology of Sex Differences

В первые часы после рождения малышам показывали два видео бок о бок: движущееся человеческое лицо и маятник Ньютона — подвешенные металлические шарики, которые раскачиваются под действием силы тяжести. Все дети, независимо от пола, чаще смотрели на лицо. Однако девочки в среднем уделяли ему большую долю времени, а мальчики дольше наблюдали за шариками.

Поскольку эксперимент проводили спустя считаные часы после родов, до какого-либо жизненного опыта и социальных ожиданий, в основе различий лежали внутриутробные факторы — уровень гормонов и гены.

Новая работа — репликация исследования 2000 года, которое также провели кембриджские психологи, но которое более двух десятилетий никто не пытался повторить: ставить опыты с новорожденными очень сложно. Тогда картина была такой же. На этот раз условия сделали строже: взгляд детей фиксировали более надежным методом, а видео разбирали специалисты, не знавшие ни пола младенца, ни того, на что он смотрит, — так исключили невольное влияние ожиданий на результаты.

При этом ученые предостерегают от прямолинейных выводов. «Эти различия не относятся к каждому мальчику или каждой девочке: их видно только при сравнении групп в среднем. Внутри каждого пола много вариативности и перекрытий», — отметила исследовательница Кэрри Эллисон. Ранее та же команда показала, что различия в строении мозга тоже закладываются до рождения; теперь к ним добавились различия во внимании и поведении.

Авторы рассчитывают, что понимание истоков самых ранних половых различий поможет разобраться в нейроразнообразии и в аутизме, который диагностируют у мальчиков примерно вдвое чаще, чем у девочек. Сейчас команда ведет лонгитюдное наблюдение участников, чтобы выяснить, как ранние различия сказываются на развитии в дальнейшем.