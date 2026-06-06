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snob
6 Июня 2026, 14:30
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Ученые: Камень для Стоунхенджа могли доставить вручную из Шотландии

Учёные поставили под сомнение версию о переносе валуна ледником.

Ученые: Камень для Стоунхенджа могли доставить вручную из Шотландии.
Ученые: Камень для Стоунхенджа могли доставить вручную из Шотландии.

Шеститонный алтарный камень Стоунхенджа, вероятно, доставили люди с территории северо-востока Шотландии — примерно за 750 километров от места строительства комплекса. К такому выводу пришли исследователи после анализа маршрутов древних ледников и геологических данных, пишет snob.ru

Пятиметровый валун расположен в центре Стоунхенджа под двумя другими камнями. В 2024 году специалисты выяснили, что его состав совпадает с породами Оркнейской котловины. После этого учёные решили проверить версию, согласно которой камень мог попасть в южную Англию вместе с ледниковыми потоками.

Реконструкция движения ледников показала, что большинство из них смещались на север, а не в сторону Стоунхенджа. Некоторые потоки действительно доходили до района Доггер-банки в Северном море, однако этот участок оказался под водой около 8000 лет назад — за несколько тысячелетий до начала строительства комплекса.

Исследователи считают, что такие данные делают ледниковую гипотезу маловероятной. Дополнительным аргументом стали предыдущие находки, подтверждающие, что древние сообщества уже перевозили к Стоунхенджу камни массой до 30 тонн на десятки километров.

Авторы работы допускают, что шеститонный валун также могли переместить вручную, несмотря на большое расстояние. Если эта версия подтвердится, представления о возможностях строителей Стоунхенджа придётся пересмотреть: вероятно, они обладали более сложной системой организации и транспортировки, чем считалось ранее.

Источник
snob
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