theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
media.az logomedia
13 Сентября 2026, 13:15
8 283
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ученые из Гонконга предложили строить дома на Марсе из желатина и дрожжей

Специалисты из Гонконгского университета науки и технологий предложили нестандартный подход к строительству жилых сооружений на Красной планете.

Ученые из Гонконга предложили строить дома на Марсе из желатина и дрожжей.
Ученые из Гонконга предложили строить дома на Марсе из желатина и дрожжей.

Ученые установили, что технология сублимационной сушки, традиционно используемая для консервации быстро портящихся продуктов, способна стать фундаментом для создания прочных и пригодных к переработке марсианских конструкций с помощью 3D-печати. Ключевые ингредиенты - желатин и дрожжевые культуры, передает media.az

Исследование опубликовано в журнале Chem Circularity.

Технология отличается настолько низким энергопотреблением, что превосходит подавляющее большинство существующих разработок в сфере строительства за пределами Земли. При этом дрожжи поддаются повторному культивированию, даже если часть колонии окажется нежизнеспособной.

Первым колонистам на Марсе предстоит незамедлительно решать проблему жилья. Строительство на Красной планете представляет гораздо более серьезный вызов по сравнению с земными условиями. Атмосфера там практически отсутствует, поверхность подвержена непрерывному радиационному воздействию, а температура регулярно падает до 60° мороза.

Состав смеси оказался на удивление несложным: песок и клейкий связующий компонент. Для надежного соединения мелких частиц исследователи объединили желатин с лабораторными дрожжевыми культурами. В процессе смешивания микроорганизмы обволакиваются адгезивными белками, аналогичными тем, что позволяют мидиям закрепляться на подводных камнях. После этого полученный состав подается через сопло 3D-принтера в условия пониженной температуры и разреженного давления. Содержащаяся в смеси вода моментально кристаллизуется и переходит из твердого состояния непосредственно в газообразное, в результате получается легкий пористый материал, внешне схожий с пенопластом, однако обладающий достаточной механической прочностью.

Полученной прочности достаточно для сооружения одно- или двухэтажного здания в земных условиях, где гравитация втрое превышает марсианскую. Следовательно, на Красной планете данный материал позволяет без особых сложностей возводить многоэтажные постройки. Такое заявление сделал инженер Гонконгского университета науки и технологий Цзишэнь Цю.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
media.az logomedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте