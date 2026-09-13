Ученые из Гонконга предложили строить дома на Марсе из желатина и дрожжей.

Специалисты из Гонконгского университета науки и технологий предложили нестандартный подход к строительству жилых сооружений на Красной планете.

Ученые установили, что технология сублимационной сушки, традиционно используемая для консервации быстро портящихся продуктов, способна стать фундаментом для создания прочных и пригодных к переработке марсианских конструкций с помощью 3D-печати. Ключевые ингредиенты - желатин и дрожжевые культуры, передает media.az

Исследование опубликовано в журнале Chem Circularity.

Технология отличается настолько низким энергопотреблением, что превосходит подавляющее большинство существующих разработок в сфере строительства за пределами Земли. При этом дрожжи поддаются повторному культивированию, даже если часть колонии окажется нежизнеспособной.

Первым колонистам на Марсе предстоит незамедлительно решать проблему жилья. Строительство на Красной планете представляет гораздо более серьезный вызов по сравнению с земными условиями. Атмосфера там практически отсутствует, поверхность подвержена непрерывному радиационному воздействию, а температура регулярно падает до 60° мороза.

Состав смеси оказался на удивление несложным: песок и клейкий связующий компонент. Для надежного соединения мелких частиц исследователи объединили желатин с лабораторными дрожжевыми культурами. В процессе смешивания микроорганизмы обволакиваются адгезивными белками, аналогичными тем, что позволяют мидиям закрепляться на подводных камнях. После этого полученный состав подается через сопло 3D-принтера в условия пониженной температуры и разреженного давления. Содержащаяся в смеси вода моментально кристаллизуется и переходит из твердого состояния непосредственно в газообразное, в результате получается легкий пористый материал, внешне схожий с пенопластом, однако обладающий достаточной механической прочностью.

Полученной прочности достаточно для сооружения одно- или двухэтажного здания в земных условиях, где гравитация втрое превышает марсианскую. Следовательно, на Красной планете данный материал позволяет без особых сложностей возводить многоэтажные постройки. Такое заявление сделал инженер Гонконгского университета науки и технологий Цзишэнь Цю.