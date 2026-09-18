Ученые: Дым от лесных пожаров опаснее выхлопных газов мегаполиса.

Ученые выяснили, что дым от природных пожаров наносит организму гораздо больший вред, чем выхлопные газы и промышленные выбросы, разрушая сердце и легкие.

Команда исследователей из Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай в США установила, что мельчайшие частицы сажи из лесных пожаров вызывают больше госпитализаций и смертей, чем идентичное количество загрязнителей из других источников. Результаты двух масштабных исследований опубликованы в журналах Nature Communications и The Lancet Oncology, передает news.am

Специалисты проанализировали данные о здоровье миллионов американцев из 20 штатов. Выяснилось, что длительное воздействие дыма повышает риск госпитализации при сердечной недостаточности, астме и пневмонии. Особенно тревожные результаты дало наблюдение за 414 016 пожилыми пациентами с раком легких: хотя дым от пожаров составляет лишь четыре процента от общего объема загрязнений, именно он ответственен за 17% всех смертей, связанных с воздействием взвешенных частиц PM2.5.

Как отмечает старший автор работ Ягуан Вэй, дым от лесных пожаров больше не является региональной экологической проблемой, а превратился в национальную угрозу здоровью. По его словам, частицы PM2.5 из естественных пожаров обладают куда большей токсичностью, чем эквивалентный уровень загрязнения воздуха от транспорта или заводов.

Мельчайшие частицы PM2.5 представляют собой смесь микроскопических твердых веществ и капель жидкости, которые способны проникать глубоко в легкие и попадать прямо в кровоток. Такие загрязнители вызывают хроническое воспаление сосудов и провоцируют генетические мутации. Новое исследование доказало, что химический состав древесной сажи наносит более разрушительный удар по сердечно-сосудистой и дыхательной системам. Специалисты установили, что наиболее уязвимыми перед древесным смогом оказались жители мегаполисов с низким уровнем доходов и образования, чей организм уже ослаблен социальным неравенством.

Угроза от природных пожаров растет с каждым годом из-за изменения климата. Смог обрушивается на регионы, расположенные за тысячи километров от самого очага возгорания. Ученые подчеркивают, что пациентам с онкологией необходимо особенно тщательно следить за качеством воздуха и избегать нахождения на улице во время задымления, так как даже кратковременное пребывание в токсичной среде может свести на нет результаты длительного лечения.