Ученые: Человечество уже превысило «вместимость» Земли

Человечество потребляет ресурсы быстрее, чем Земля способна их восполнять, а нынешний уровень населения и потребления невозможно поддерживать бесконечно. К такому выводу пришла международная команда ученых.

Авторы работы проанализировали более 200 лет данных о численности населения и сопоставили их с изменениями климата, выбросами углекислого газа и экологическим следом человечества, передает iopscience.iop.org

По словам исследователей, переломный момент наступил в середине XX века. До 1950-х годов рост населения сопровождался ускорением развития технологий, промышленности и энергетики. Однако с 1960-х темпы роста населения начали замедляться, несмотря на продолжающееся увеличение числа людей на планете.

«Земля больше не справляется с тем, как человечество использует ресурсы. Даже нынешний уровень потребления невозможно поддерживать без серьезных изменений», — заявил ведущий автор исследования, профессор глобальной экологии Кори Брэдшоу.

Согласно расчетам ученых, если нынешние тенденции сохранятся, население Земли достигнет пика между 11,7 и 12,4 млрд человек в 2060–2070-х годах. При этом исследователи считают, что устойчивый уровень населения при комфортном уровне жизни и соблюдении экологических ограничений значительно ниже — около 2,5 млрд человек. Сегодня на Земле живут примерно 8,3 млрд человек.

Авторы подчеркивают, что современная экономика долгое время удерживалась за счет ископаемого топлива. Оно позволило резко увеличить производство пищи, промышленность и энергоснабжение, но одновременно ускорило изменение климата, загрязнение среды и разрушение экосистем.

Исследование также показало сильную связь между ростом населения и повышением глобальной температуры, увеличением выбросов CO₂ и расширением экологического следа человечества.

По мнению ученых, проблема связана не только с численностью населения, но и с масштабами потребления ресурсов.

Исследователи считают, что смягчить последствия еще возможно — для этого потребуется сокращать потребление ресурсов, развивать устойчивые технологии и стабилизировать рост населения.

