Ученая из Стэнфорда назвала секрет счастливой жизни итальянцев.

Эпигенетик Луция Ароник на протяжении многих лет изучает, как питание и образ жизни влияют на гены.

Однако самый убедительный пример здорового старения она нашла не в лаборатории, а дома. Её мать Ливия живёт в небольшом городке на юге Италии. Женщине сейчас 85 лет. Она ни одного дня не носила фитнес-браслет. Ароник, которая преподаёт в Стэнфорде и выступала на конференциях на четырёх континентах, призналась, что именно Ливия стала для неё живым подтверждением основных секретов долголетия, пишет издание Make It, передает focus.ua

Неспешный ужин

Ливия не считает калории и не отказывает себе в удовольствии. Она выбирает интуитивное средиземноморское меню: оливковое масло в каждом блюде, листовая зелень с чесноком, рыба несколько раз в неделю и маленький кусочек черного шоколада к кофе. Ест она медленно и не торопясь.

Пенсионерка недавно начала заниматься с персональным тренером для поддержания мышечной массы, но в течение восьми десятилетий до этого её "спортзалом" была обычная жизнь: ходьба, подъём по лестнице вместо лифта и походы к соседям.

Сообщество превыше всего

Ливия каждый день гуляет с соседкой. С сестрой, которая живёт в другом городе, они разговаривают по телефону — это привычка, которая сохраняется уже несколько десятилетий. Днём она учит внуков готовить блюда по рецептам своей матери, в частности неаполитанские крокеты с картофелем и моцареллой.

Ароник описывает мать как человека с "искрой" — способностью находить искреннее удовольствие в повседневных вещах. Ливия не спеша наслаждается эспрессо. Одевается в супермаркет так, будто идет на свадьбу – подбирая цветок в волосах под цвет сумки и обуви. Каждое утро присылает детям фото рассвета над океаном со своего балкона.

Люция Ароник — преподавательница Стэнфордского университета, исследовательница в области эпигенетики. Её работа была представлена в документальном фильме Netflix "Ты — то, что ты ешь" (2024).