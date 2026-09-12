У 96% любительниц наращивания ресниц на веках обнаружили микроклещей.

Популярная процедура провоцирует размножение паразитов Demodex и закупорку желез, вызывая синдром сухого глаза и воспаление век.

Регулярное наращивание ресниц может скрывать неожиданную биологическую угрозу. Результаты нового исследования показывают, что у большинства женщин, часто прибегающих к этой процедуре, на ресницах в избытке селятся микроскопические клещи Demodex folliculorum. Эти паразиты способны вызывать демодекоз — болезненную воспалительную реакцию кожи и глаз. Доклад с результатами работы был представлен на 44-м Конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

Исследование показало, что процедура не только провоцирует размножение клещей, но и напрямую вредит мейбомиевым железам, отвечающим за увлажнение глаз.

Скрытый парадокс бьюти-индустрии

Исследовательская группа провела опрос среди 345 девушек в возрасте от 16 до 28 лет. Выяснилось, что почти четверть из них делали наращивание ресниц, причем 58% повторяли процедуру каждые 3–4 недели. Около половины опрошенных (47,6%) признались, что регулярно испытывают дискомфорт, покраснение, слезотечение или зуд после визита к мастеру.

Чтобы оценить масштаб проблемы, ученые применили метод мейбографии — исследование при помощи инфракрасного света, позволяющее увидеть состояние мейбомиевых желез сквозь веки.

У 85% девушек, наращивавших ресницы не менее 10 раз, были обнаружены явные признаки дисфункции этих желез. Это означает, что протоки были заблокированы и перестали выделять липидный секрет, защищающий глаза от пересыхания.

Микроскопический зоопарк на веках

Затем авторы работы исследовали под микроскопом образцы ресниц 25 постоянных клиенток лэшмейкеров.

Результаты оказались ошеломляющими: у 24 из 25 женщин (96%) были обнаружены ресничные клещи Demodex folliculorum. У 18 из них уже наблюдались выраженные клинические симптомы: зуд, отек и покраснение век, шелушение кожи у основания ресниц и их склеивание.

Обычно в больших количествах у молодых женщин эти клещи обычно не встречаются. Их присутствие выдают «воротнички» у корней волос — кольца из продуктов жизнедеятельности паразитов и отмершей кожи. Однако из-за плотного слоя черного косметического клея у основания нарощенных ресниц офтальмологам гораздо труднее вовремя заметить эти следы.

Как спасти глаза без отказа от процедур

Главная задача — повысить гигиену век. Для минимизации рисков офтальмологи рекомендуют использовать гипоаллергенные гели без консервантов и специальные щеточки для очищения ресниц дважды в день. В случаях подтвержденного демодекоза врачи назначают курс противопаразитарной терапии.

Ученые также обращают внимание бьюти-мастеров на то, что они обязаны информировать клиентов о рисках для здоровья глаз и давать четкие рекомендации по уходу за веками между процедурами.