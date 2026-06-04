Таблетки для похудения, покоряющие ЕС, проанализированы специалистами из Молдовы.

Лечение будет возможно исключительно по рецепту врача; специалисты предупреждают, что применение препарата без медицинского контроля может иметь серьезные последствия для здоровья, передает noi.md со ссылкой на moldova1.md

Интерес к новым методам лечения избыточного веса растет на фоне масштабирования проблемы ожирения. По словам Стеллы Вуду, ассистента кафедры эндокринологии Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану, почти у половины жителей Республики Молдова окружность талии превышает значения, считающиеся нормальными. «Данное лечение доступно на рынке в инъекционной форме уже несколько лет. И вот, чтобы расширить возможности применения, появилась эта таблетка», — заявила Стелла Вуду.

Специалист объяснила, что препарат воздействует на гипоталамус — центр, отвечающий за регуляцию чувства голода и насыщения. В то же время она обращает внимание на то, что быстрое снижение веса может сопровождаться потерей мышечной массы. В определенных ситуациях неправильный прием препарата может способствовать повышению хрупкости костей и возникновению других осложнений, особенно у лиц с факторами риска.

Врачи подчеркивают, что терапия рекомендуется только после комплексной оценки состояния здоровья. Но даже в случае назначения препарат не может заменить сбалансированное питание и физическую активность. «Необходимо достаточное потребление белка, адекватный питьевой режим и физические нагрузки не менее 300 минут в неделю», — уточнила Стелла Вуду.

По мнению специалистов, ожирение связано со множеством патологий, включая сахарный диабет, артериальную гипертензию и сердечно-сосудистые заболевания. По этой причине новая таблетка рассматривается как дополнительный инструмент в борьбе с избыточным весом, а не как чудодейственное средство, способное заменить здоровый образ жизни.