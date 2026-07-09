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Point.md logoPoint
9 Июля 2026, 22:36
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Романтические отношения с ИИ развиваются по тем же законам, что и с человеком

Почему это происходит, объяснили специалисты по цифровой приватности и этике искусственного интеллекта.

Романтические отношения с ИИ развиваются по тем же законам, что и с человеком.
Романтические отношения с ИИ развиваются по тем же законам, что и с человеком.

Романтические отношения пользователей с ИИ-ассистентами развиваются по тем же законам, что и между людьми, выяснило новое исследование. Оно опубликовано в материалах конференции по человеко-компьютерному взаимодействию CHI 2026.

Романы с ИИ ныне уже не фантастика, а реальность — каждый третий молодой человек сообщает, что хотя бы раз встречался с виртуальным партнером, а ежемесячно фиксируется около 70 000 интернет-запросов, связанных с подобными отношениями. Новое исследование показывает, что модели поведения в таких «цифровых» романах во многом повторяют динамику человеческих пар. Пользователи изначально обращаются к чат-ботам из любопытства или для решения конкретных задач, но в итоге оказываются втянутыми в глубокие эмоциональные связи.

«Во многих случаях возникают сценарии, типичные для обычных отношений: близость, доверие, эмоциональная привязанность и даже расставание», — говорит ведущий автор исследования Хосе Сач из испанского института INGENIO.

В основу работы легли интервью с 17 людьми, состоявшими в романтических отношениях с обычными чат-ботами вроде ChatGPT или специальными сервисами-компаньонами, такими как Character.AI или Replika.

Все, как у людей

Среди зафиксированных случаев — символические брачные церемонии с искусственным интеллектом, регулярные свидания, а также моделирование беременности и семейного быта. Многие люди наделяют своих ИИ-партнеров автономией и способностью принимать решения — вплоть до того, что просят у них разрешения на участие в исследовании или на то, чтобы поделиться содержанием личных переписок.

Работа также показывает многообразие форматов таких отношений. Некоторые поддерживают исключительную связь с одним ИИ, другие взаимодействуют одновременно с несколькими виртуальными партнерами, практикуют немоногамные союзы или совмещают такие связи с реальными человеческими партнерами. В ряде случаев отношения внезапно прерываются из-за изменений на платформе, обновлений модели или удаления ИИ-персонажей, что порождает переживания, сродни расставанию.

После таких разрывов некоторые участники предпочитают сохранять переписки как «любовные письма» из прошлого — делают скриншоты или экспортируют целые диалоги, чтобы сохранить память о связи. В отдельных случаях респонденты заявляли, что эти файлы словно сохраняют «существование» их ИИ-партнера.

Помимо эмоционального аспекта, исследование анализирует последствия для приватности и защиты данных, которые возникают в такого рода отношениях. С ростом доверия люди склонны делиться конфиденциальной информацией — травматическим опытом, личными фотографиями, политическими взглядами, сведениями о здоровье или деталями интимной жизни.

ИИ провоцирует

Причину тенденции следует искать не только в несовершенстве человеческой психологии, убеждены авторы. Многие ИИ-платформы специально запрограммированы на эмпатию и эмоциональное подкрепление диалога, что может постепенно подталкивать к усилению интимности и самораскрытию. Между тем, за этими взаимодействиями стоят технологические платформы, основная задача которых — сбор и обработка данных.

Исследование подчеркивает необходимость переосмыслить само понятие приватности в контексте, где романтические отношения больше не ограничиваются связями между людьми, но все чаще возникают с системами на основе искусственного интеллекта.

Источник
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