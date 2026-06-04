Препараты для похудения Ozempic или Mounjaro могут снизить риск рака груди до 30%.

Женщины, принимающие препараты на основе GLP-1, такие как Ozempic или Mounjaro, реже заболевают раком молочной железы, показало новое исследование, передает euronews.com

Результаты, представленные на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) 2026 года, основаны на анализе данных более чем 110 000 женщин в возрасте от 45 до 80 лет.

«Препараты GLP-1 представляют большой интерес с точки зрения онкологических исследований, потому что изначально они не создавались для лечения рака, но воздействуют на множество мишеней и путей, связанных с развитием опухолей. Поэтому нам важно изучить их в этом контексте», – пояснила Элизабет Макдональд, профессор радиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета и рентгенолог, специализирующаяся на диагностике заболеваний молочной железы.

Исследование показало, что женщины, которые применяли препараты GLP-1, примерно на 30 % реже заболевали раком молочной железы, и это не зависело от их возраста, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела, плотности ткани молочной железы и наличия диабета.

«Имеется обширная доказательная база того, что вес влияет на риск рака молочной железы и что изменение образа жизни, включая снижение веса, может уменьшить этот риск», – пишут авторы.

Исследователи отмечают, что агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (агонисты GLP-1) важно рассматривать в более широком контексте вмешательств, направленных на снижение веса, как способ уменьшения онкологических рисков.

Эти препараты способствуют похудению и улучшают показатели метаболического здоровья. Они действуют, имитируя естественные гормоны, которые вырабатываются в кишечнике после еды, стимулируют организм выделять больше инсулина, снижают аппетит и помогают поддерживать низкий уровень сахара в крови.

Авторы подчеркивают, что всё больше данных свидетельствует: агонисты GLP-1 могут приносить пользу не только за счет снижения веса, но и благодаря уменьшению системного воспаления, что усиливает интерес к этим препаратам как к потенциальным средствам профилактики рака.

Рак молочной железы – одна из самых распространённых злокачественных опухолей у женщин во всем мире, и воспаление играет важную роль в его возникновении и прогрессировании.

Воспаление – это реакция иммунной системы, но если оно длится долго или становится хроническим, оно может создавать условия, которые помогают раковым клеткам расти, выживать и легче распространяться.

«Наше исследование носило наблюдательный характер и не позволяет однозначно подтвердить связь между приемом препаратов GLP-1 и снижением заболеваемости раком молочной железы, однако оно дополняет растущий массив данных, согласно которым стоит изучать эти средства для снижения веса как возможный инструмент профилактики рака», – отметила Макдональд.

Исследование включало только женщин с избыточной массой тела и ожирением, поэтому полученные выводы не обязательно можно распространить на женщин с другой массой тела.

Авторы также обращают внимание на то, что женщины, принимающие препараты GLP-1, как правило, чаще проходят медицинские осмотры, что может приводить к более высокой выявляемости онкологических заболеваний.

По словам исследователей, результаты требуют дальнейшего изучения, притом с гораздо более широким охватом, выходящим за рамки онкологии.

«Мы предлагаем перейти к рандомизированному клиническому исследованию, чтобы оценить тройной профилактический эффект – в отношении рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а также метаболических изменений и симптомов, связанных с менопаузой», – пишут они.

Другие исследования, представленные на ASCO в этом году, указывают в том же направлении. Отдельное итальянское исследование показало, что женщины с распространённым гормон-рецептор-положительным раком молочной железы – это самый распространённый тип данного заболевания – которые принимали препараты GLP-1, жили в среднем почти на 19 месяцев дольше, чем пациентки без такой терапии.