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Point.md logoPoint
19 Сентября 2026, 17:45
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Полностью роботизированную фирму запустили в Норвегии

Овощи проходят путь от посева до упаковки без контакта с человеком.

Полностью роботизированную фирму запустили в Норвегии.
Полностью роботизированную фирму запустили в Норвегии.

В Норвегии начала работать первая полностью автоматизированная ферма по производству салата. На предприятии салат проходит весь путь — от посева до упаковки — без контакта с человеческими руками, сообщает Phys.org

Предприятие находится в Гардермуэне недалеко от Осло. Им управляет компания Himmelgrønt AS — совместный проект торговой сети Coop Norge и технологической фирмы Avisomo. Расположение рядом с крупнейшими логистическими маршрутами позволяет быстро распределять продукцию по магазинам сети в разных частях страны. «Моя Планета» рассказывала, как выглядит хот-дог по-норвежски.

«На этой ферме никто не касается салата с момента посева, выращивания и упаковки до тех пор, пока покупатель не откроет упаковку у себя на кухне», — рассказывает сотрудник Фонда промышленных и технических исследований SINTEF Оттар Бакас.

Все дело в автоматизации вертикального земледелия — выращивания растений в контролируемой среде, где культуры размещают ярусами. В отличие от традиционного поля, такая система не зависит от сезона, погоды и длины светового дня.

Роботы регулируют освещение, температуру, вентиляцию и подачу воды. Овощи растут в многоуровневых стеллажах: одно семя в ячейку, корни получают питание из проточной воды.

В числе преимуществ роботизированной фермы называют:

  • Круглогодичный урожай.

  • Нет насекомых-вредителей, не нужны пестициды.

  • Салат можно сразу срезать и упаковать.

  • Быстрорастущие сорта готовы к уборке чуть более чем через две недели.

  • Растения не соприкасаются с людьми, что снижает риск загрязнения.

Срок хранения — до 12 недель против 2-4 недель у обычной зелени.

Не только салат

Такая схема подходит не только для салата. В закрытых вертикальных системах можно выращивать ягоды, томаты, огурцы и другие культуры. Ученые ожидают, что норвежские производители будут активнее обращаться к этим технологиям, хотя уровень роботизации будет разным для каждого хозяйства.

Многим норвежским сельскохозяйственным предприятиям предстоит принять стратегическое решение о внедрении автоматизации — частично или в полном объеме. SINTEF также ведет проект AutoMeat, посвященный автоматизации в мясной отрасли. В обоих направлениях специалисты изучают, можно ли перенести опыт рыбной промышленности, которая начала внедрять подобные технологии раньше других секторов пищевого производства.

Полностью роботизированную фирму запустили в Норвегии

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