Плохой сон на поздних сроках беременности может спровоцировать ожирение у детей.

Новое исследование показало: плохое качество сна у матерей на поздних сроках беременности приводит к меньшему весу новорожденных в первые месяцы жизни, но значительно повышает риск ожирения в возрасте 1-2 лет.

Проблемы со сном во время беременности и детское ожирение — это две масштабные проблемы современного общественного здоровья. По данным статистики, глобальные показатели ожирения среди детей и подростков увеличились более чем вдвое с 1990 по 2022 год, затронув более 390 миллионов человек в возрасте от 5 до 19 лет. Ученые давно отмечают, что плохое качество сна провоцирует развитие диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Последние работы также подтверждают существование механизма передачирисков от матери к ребенку, передает nv.ua

В фокусе нового научного проекта оказалась группа из 645 пар «мать-ребенок» из проспективной когорты MADRES в Лос-Анджелесе. Качество сна на поздних сроках беременности измерялось с помощью специализированного опросника — шкалы сна Дженкинса. Хотя большинство женщин сообщали о легких или умеренных расстройствах, у 26% участниц качество сна было оценено как низкое. Исследование показало, что дети матерей с худшим сном имели более низкий вес от рождения до шести месяцев, однако быстрее набирали массу в дальнейшем. В частности, в возрасте одного года разница в весе составляла 346,7 г, а пикового значения разница достигала в 17 месяцев, составляя 751,5 г.

Интересно, что наибольший эффект наблюдался у мальчиков и у детей, родившихся в срок. Как отмечает ведущий автор исследования Кэрри В. Бретон, результаты полностью подтверждают теорию о том, что неблагоприятные факторы в критические периоды развития плода способны закладывать предпосылки для проблем со здоровьем в будущем. Ученые выделяют несколько биологических факторов: хроническое недосыпание усугубляет проблемы с метаболизмом матери и ребенка, провоцирует воспалительные процессы, изменяет липидный профиль и повышает общий уровень стресса.

Соавтор исследования Сяоран Ян отмечает, что нарушения сна у беременных на сегодняшний день остаются распространенной, но недооцененной проблемой. Регулярный мониторинг состояния сна в рамках обычного дородового наблюдения мог стать эффективным и доступным инструментом ранней профилактики метаболических нарушений у следующего поколения. Авторы работы призывают медиков уделять больше внимания качеству отдыха будущих матерей, ведь своевременное решение этих проблем способно улучшить самочувствие как самой женщины, так и ее будущего ребенка.