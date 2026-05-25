25 Мая 2026, 21:46
Оксфордский университет начнет испытания вакцины против Эболы в ближайшие месяцы

Специалисты Оксфордского университета начнут испытания вакцины против Эболы в ближайшие месяцы.

Об этом сообщила глава отдела вакцинной иммунологии Института пандемических наук вуза Тереза Ламбе, передает reuters.com

«У нас есть надежные партнеры по всему миру, в том числе Индийский институт сыворотки крови, а также наше собственное производственное предприятие. Мы оперативно доставляем в Институт сыворотки материалы, необходимые для масштабного производства вакцины, и надеемся, что, если все пойдет хорошо, у нас будет вакцина, испытания которой можно начать через два-три месяца», — сказала она.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о росте числа предполагаемых случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК).

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Источник
