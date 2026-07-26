Объем талии оказался главным индикатором болезней сердца.

Врачи из Глазго подсчитали, сколько жизней можно спасти, если использовать измерение талии для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Люди с избыточным весом или ожирением могут подвергаться повышенному риску сердечных заболеваний, даже если выглядят и чувствуют себя абсолютно здоровыми. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго, представившие свое исследование на Международном конгрессе по борьбе с ожирением в Мехико. По их словам, новые методы диагностики, учитывающие измерение окружности талии, способны предотвратить сотни тысяч смертей от сердечных приступов и инсультов. Об исследовании сообщает портал Мedicalxpress.com.

Скрытые угрозы висцерального жира

«Мы знаем, что лишний вес, особенно в области талии, увеличивает риск сердечных болезней, — пояснила руководитель исследования Эстефания Фуэнтес Авалос. — Только в 2021 году почти два миллиона смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире были связаны с высоким индексом массы тела».

Особая опасность, по словам ученых, связана с так называемым висцеральным жиром. В отличие от подкожного, он накапливается вокруг внутренних органов в области живота и является метаболически активным, постоянно выделяя в кровь воспалительные вещества. Со временем это хроническое воспаление повреждает сосуды и ускоряет образование артериальных бляшек, что в разы увеличивает вероятность инфаркта.

Традиционно для оценки веса используется индекс массы тела (ИМТ), но у этого показателя есть серьезный недостаток: он не учитывает, где именно в организме откладывается жир. Чтобы решить эту проблему, эксперты журнала The Lancet Diabetes & Endocrinology предложили более точную систему, которая объединяет ИМТ с измерениями талии.

Два вида ожирения

Новая система делит людей с избытком жировой ткани на две категории. Первая — клиническое ожирение: когда помимо лишних килограммов у человека уже есть связанные с этим осложнения, такие как гипертония, боли в суставах или апноэ во сне. Вторая — доклиническое ожирение, при котором явных проблем со здоровьем не наблюдается.

«Обнаружить сердечно-сосудистый риск на ранней стадии, особенно на доклинической стадии ожирения, жизненно важно. Это дает нам окно возможностей для своевременного вмешательства до того, как разовьются осложнения», — подчеркивает Фуэнтес Авалос.

В ходе работы ученые проанализировали данные почти 383 тысяч взрослых британцев в возрасте от 40 до 69 лет. Ни у кого из них на момент начала исследования не было сердечных заболеваний. Спустя 12 лет наблюдений было зафиксировано почти 42 тысячи новых случаев сердечно-сосудистых патологий и почти 9 тысяч смертей от них.

Риски доклинического ожирения

Оказалось, что даже у людей с доклиническим ожирением, которые не жаловались на проблемы со здоровьем, риск получить заболевание был значительно выше. У женщин из этой категории вероятность развития сердечно-сосудистых болезней оказалась на 38% выше, а смерти от них — на 46% выше, чем у женщин без лишнего веса. У мужчин с доклиническим ожирением риск смерти от болезней сердца и сосудов был выше на 52%.

Более того, исследование подтвердило, что измерения талии — окружность, соотношение талии к бедрам и к росту — предсказывают риск болезней сердца точнее, чем ИМТ. Если у женщины присутствовали все три маркера высокого риска, вероятность развития сердечно-сосудистого заболевания возрастала на 64%.

Ученые убеждены, что измерение талии наряду с ИМТ способно выявить тех, кого упускают из виду при стандартных обследованиях. По их расчетам, своевременное вмешательство на стадии доклинического ожирения может предотвратить до 45% новых случаев инфарктов и инсультов и 41% смертей от них. Таким людям можно вовремя предложить интенсивные программы по коррекции питания и физической активности, чтобы сохранить здоровье сердца.