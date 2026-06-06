Нейробиологи: Короткие видео ухудшают когнитивные функции.

Цифровая эпоха подарила нам новый ритуал: пролистывание десятков коротких роликов в день. Но что происходит с когнитивными способностями, когда этот формат пытаются использовать в образовании? Группа ученых из Юньнаньского и Центрально-китайского педагогических университетов опубликовала в журнале Communications Psychology результаты масштабного эксперимента, которые ставят под сомнение пригодность коротких видеороликов как учебного инструмента.

Как проводилось исследование

Исследователи провели три последовательных эксперимента с участием более 150 студентов колледжа. Участникам показывали видеоролики о туристических направлениях в двух форматах: длинные (10 минут) и короткие (от 30 секунд до 2,5 минут). Часть студентов получала задание запомнить информацию, другая — просто просматривала ролики в свободном режиме.

Ключевое отличие этого исследования от предыдущих: процесс просмотра происходил внутри аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Это позволило ученым в реальном времени отслеживать, какие зоны мозга активируются при восприятии разных форматов.

Результаты оказались однозначными: точность немедленного воспроизведения информации у группы, обучавшейся по коротким видео, была значительно ниже, чем у тех, кто смотрел 10-минутные ролики. Более того, у группы, смотревшей короткие видео, фиксировалась более высокая скорость забывания материала. Таким образом, чем короче ролик, тем меньше шансов, что его содержание отложится в долговременной памяти.

Что происходит с мозгом при просмотре коротких видео

Данные фМРТ объяснили этот эффект. При просмотре коротких роликов ученые зафиксировали снижение синхронной работы нейроннов в трех критически важных областях мозга:

Верхняя теменная доля (зрительно-пространственное восприятие);

Предклинье (эпизодическая память — память на факты и события);

Средняя затылочная извилина (когнитивный контроль за умственными процессами).

Иными словами, при просмотре коротких роликов, мозг перестает «слаженно работать» над усвоением информации. При этом исследователи заметили парадоксальный эффект: короткие ролики усиливали синхронность в височных и лобных областях, отвечающих за «восходящее внимание» — то есть примитивную реакцию на внешние раздражители (яркость, смену кадра, громкий звук). Человек смотрит более сосредоточенно, но это внимание направлено на форму, а не на содержание.

Пассивное потребление

Авторы работы делают однозначный вывод: фрагментированная, быстро переключающаяся природа коротких видео усиливает стимуляцию за счет подавления глубинных когнитивных процессов. У зрителя создается иллюзия обучения, но на деле его мозг находится в режиме пассивного потребления контента и не способен к консолидации долговременной памяти.

Результаты исследования уже сейчас могут изменить подход к созданию образовательного контента. Преподавателям и разработчикам цифровых курсов стоит увеличивать хронометраж видео хотя бы до нескольких минут, чтобы дать мозгу возможность включить механизмы когнитивного контроля. В противном случае учеба превращается в бессмысленное пролистывание ленты — привычное, комфортное, но бесполезное для памяти.

В ближайшее время авторы планируют расширить выборку и проверить, можно ли «исправить» формат коротких видео с помощью специальных монтажных приемов, замедляющих темп смены кадров.