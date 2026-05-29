На орбите Земли находится более 33 тысяч объектов космического мусора.

Инженеры предупреждают, что количество космического мусора продолжает расти и может увеличиваться даже без новых запусков ракет, передает techno.nv.ua

Инженеры и ученые заявляют, что околоземная орбита становится все более переполненной космическим мусором. По данным Space-Track и Системы космического наблюдения США, вокруг Земли сейчас вращаются более 33 000 отслеживаемых объектов.

Даже небольшие обломки представляют опасность для космических аппаратов, спутников и орбитальных станций. Рост количества мусора усиливает риск так называемого синдрома Кесслера. Это сценарий, при котором столкновения объектов порождают новые обломки, которые в свою очередь увеличивают вероятность последующих аварий.

Согласно отчету, на орбите накопилось более 15 800 тонн различных материалов. Это сопоставимо с массой примерно 40 крупных пассажирских самолетов, разбитых на многочисленные скоростные фрагменты.

Исследователи отмечают, что почти половина всех отслеживаемых объектов уже классифицируется как мусор. Из 33 269 объектов 12 550 являются обломками, а 17 682 — полезной нагрузкой, то есть спутниками.

В среднем на каждые десять спутников приходится около семи отслеживаемых обломков мусора.

В отчете отмечается, что главную опасность представляет не общее количество мусора, а его плотность и скорость движения.

Инженер-аэродинамик команды Bath University Rocketry Team Эмили Сакки отметила, что ситуация может ухудшаться даже без новых запусков. По ее словам, столкновения и разрушения объектов создают новые обломки быстрее, чем имеющийся мусор успевает естественным путем сгореть в атмосфере.

Крупнейшими источниками космического мусора в отчете названы Китай, страны СНГ и США. Доля Китая в значительной степени связана с испытанием противоспутникового оружия в 2007 году. Американские показатели включают обломки, образовавшиеся после столкновения спутника Iridium 33 с аппаратом Kosmos 2251 в 2009 году.

Исследователи также обращают внимание на экологические риски. При вхождении обломков в атмосферу алюминий, медь и литий превращаются в мелкие частицы, которые могут длительное время оставаться в верхних слоях атмосферы и потенциально влиять на ее химический состав и уровень озона.

Для борьбы с проблемой правительства, космические агентства и частные компании инвестируют в технологии очистки орбиты. Европейское космическое агентство поддерживает миссию ClearSpace-1, запуск которой запланирован на 2029 год. Она должна использовать роботизированные манипуляторы для захвата мусора.

Также разрабатываются магнитные системы захвата, электродинамические тросы, гарпуны, специальные паруса для торможения и лазерные системы удаления обломков.

Инженер по двигателям Сурабхи Сатхиш отметила, что роботизированные манипуляторы могут использоваться не только для уборки мусора. Такие технологии пригодны для инспекции, обслуживания, дозаправки спутников и продления срока их работы.

В то же время специалисты подчеркивают, что масштабная очистка орбиты остается сложной и очень дорогой задачей. Руководитель направления двигателей команды Bath University Rocketry Team Хриши Дэйв подчеркнул, что коммерческие системы активной уборки космического мусора пока не были продемонстрированы на практике.

Из-за роста количества обломков инженеры все чаще закладывают в конструкцию спутников системы контролируемого схода с орбиты, материалы для полного сгорания в атмосфере и механизмы утилизации после завершения работы.