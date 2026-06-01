Люди стали реже встречаться и вступать в романтические отношения.

В большинстве стран мира падает рождаемость. В 2023 году среднее число рождений на одну женщину во всем мире упало ниже 2,1 — уровня воспроизводства. Тренд на снижение рождаемости начался не сегодня, однако его проявление в последние десятилетия изменилось. В XX веке рождаемость упала из-за того, что женщины стали рожать меньше детей. В XXI веке люди во многих странах стали реже встречаться и вступать в отношения.

Как полагают некоторые социологи, активное распространение смартфонов лишь усилило эту тенденцию. Через смартфон люди получили постоянный доступ к множеству развлечений, в том числе к порнографии и социальным сетям. Однако с ростом виртуального общения люди стали реже встречаться в реальности и развивать социальные навыки.

«Цифровая революция сыграла ключевую роль как в ухудшении социализации молодых людей, так и в их разделении друг с другом», — сказал изданию Vox Брэд Уилкокс, старший научный сотрудник Института изучения семьи.

Цифровая революция не закончилась на появлении смартфонов, социальных сетей и стриминговых платформ. В последние годы пользователи по всему миру получили доступ к терпеливому собеседнику, готовому выслушать и обсудить любые темы. Благодаря развитию ИИ-моделей люди получили возможность общаться без необходимости налаживать социальные связи. Теперь от нейросетей люди требуют эмоциональную поддержку, которую раньше получали от семьи, романтических партнеров и друзей.

Сторонники «теории смартфонов» не утверждают, что рождаемость упала из-за смартфонов. Скорее смартфоны стали своего рода ускорителем существующей тенденции.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в 2025 году, матери в большинстве стран с высоким уровнем дохода рожают примерно столько же детей, сколько и несколько десятилетий назад. При этом рождаемость снижается. Это связано, в том числе с резким сокращением доли женщин, которые становятся матерями. При этом эта тенденция прослеживается в патриархальных странах, таких как Саудовская Аравия.

Доля людей, состоящих в романтических отношениях, снижается как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Как обратил внимание журналист Financial Times Берн-Мердок, рост числа одиночек, а также падение рождаемости, совпали с массовым внедрением смартфонов.

Корреляция не обязательно подтверждает причинно-следственную связь. Однако некоторые аналитики полагают, что это может быть неслучайным.

Экономисты из Университета Цинциннати провели исследование, в котором выяснили, как изменились показатели рождаемости у подростков в разных американских и британских населенных пунктах после получения доступа к мобильным сетям 4G. Ученые обнаружили, что появление высокоскоростного интернета ускорило снижение зачатия и рождаемости. Авторы пришли к выводу, что подростки стали больше времени проводить онлайн и меньше пересекаться в реальной жизни. Одновременно снизилась и возможность встретить друг друга.

Еще одно исследование показало, что доля людей, которые каждый день виделись со своими друзьями, упала с 21% в 2006 году до 12% в 2022 году.

Вероятно, круглосуточный доступ к социальным сетям и развлечениям приводит к тому, что люди уже не чувствуют острой необходимости тусоваться со сверстниками в реальном мире. Одновременно растут и требования к потенциальным партнерам. По мнению некоторых социологов, людям нужен крайне привлекательный партнер, чтобы отвлечь от телефона.

Теперь нейросети еще сильнее могут усилить разрыв между людьми. Чат-боты могут показаться идеальными собеседниками. Искусственный интеллект готов к разговору в любое время, готов обсудить любые темы, поощрить нереалистичные идеи. Это может увеличить разрыв между романтическими ожиданиями молодых людей и реалиями знакомств.

Сейчас еще нет достаточного количества исследований о связи чат-ботов с развитием навыков социализации. Однако есть некоторые предпосылки, указывающие на возможную связь между ростом числа одиночек и искусственным интеллектом.

В 2025 году OpenAI и MIT провели исследование, в котором наблюдали за 981 человеком, которые использовали чат-боты в течение четырех недель. Те, кто добровольно больше времени проводили, беседуя с искусственным интеллектом, к концу исследования стали более социально изолированными.

Нельзя утверждать, что именно использование ИИ-моделей приводит к тому, что люди меньше общаются друг с другом. Например, люди, которые не могут активно общаться в реальности, проводят больше времени за разговорами с чат-ботом. Однако те, кто интенсивно использовал искусственный интеллект во время исследования, до его начала вели примерно такую же активную социальную жизнь, как и другие участники.

Кроме того, все больше исследований показывают, что люди стали чаще испытывать к ИИ-моделям романтические чувства. Как показали результаты опроса, 19% взрослых американцев сообщили, что общались с ИИ-системой, имитирующей романтического партнера. При этом некоторые участники опроса имели партнера в реальности, но все равно обращались к чат-ботам.

Влияние искусственного интеллекта на социализацию людей пока остается неопределенным. Эксперты также не уверены в однозначном влиянии смартфонов на тенденцию рождаемости. На глобальный рост одиночества и снижение рождаемости, несомненно, могут влиять и другие социальные и экономические факторы. Тем не менее внедрение смартфонов совпало со снижением социализации людей.