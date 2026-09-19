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unian.net logounian
19 Сентября 2026, 21:15
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Китайцы придумали революционный способ переработки нефти, который изменит отрасль

Новая технология предлагает отказаться от старого метода вываривания нефти.

Китайцы придумали революционный способ переработки нефти, который изменит отрасль.
Китайцы придумали революционный способ переработки нефти, который изменит отрасль.

Китайские исследователи разработали новый способ переработки сырой нефти, который в лабораторных условиях позволил сократить потребление энергии примерно на 91%. Об открытии пишет издание Mediafax со ссылкой на исследование ученых из Даляньского института химической физики, пишет unian.net

Традиционная переработка нефти предполагает её многократный нагрев, испарение и последующую конденсацию, благодаря чему различные компоненты смеси разделяются. Китайские учёные предложили отказаться от значительной части этого энергоёмкого процесса. Разработку они называют "молекулярной переработкой".

Вместо нагрева исследователи используют специальные химические мембраны, которые работают как чрезвычайно точные сита. Каждая из них пропускает определенные молекулы, одновременно задерживая другие. Как отмечает издание, задача сложна из-за чрезвычайно малой разницы между молекулами: у испытуемых веществ она составляла около одной сотой нанометра.

После многочисленных корректировок технологию испытали на смеси лёгкой малосернистой нефти, содержащей 15 различных веществ. Система смогла разделить её на три группы ценных продуктов с коэффициентом извлечения от 85% до 90%.

Ключевым преимуществом нового подхода стало резкое снижение энергопотребления – на те же 91%.

Потенциальный эффект от такой технологии может быть значительным. В то же время авторы исследования отмечают, что технология пока остается на лабораторном уровне.

"Исследователи пока не могут сказать, можно ли будет производить и использовать мембраны в достаточно больших масштабах, чтобы изменить мировую нефтеперерабатывающую промышленность", – говорится в публикации.

Если разработку удастся масштабировать, она потенциально может одновременно снизить энергопотребление, себестоимость переработки и связанные с ней выбросы.

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Источник
unian.net logounian
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