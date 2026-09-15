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unian.net logounian
15 Сентября 2026, 18:49
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Кардиолог: В вейпах есть вещества, которые используют для консервации трупов

Вейпы содержат вещества, которые используются для консервации трупов, а их воздействие может приводить к серьезному повреждению легких. Об этом рассказал кардиохирург Борис Тодуров.

Кардиолог: В вейпах есть вещества, которые используют для консервации трупов.
Кардиолог: В вейпах есть вещества, которые используют для консервации трупов.

По его словам, последствия использования электронных сигарет могут быть чрезвычайно серьезными, пишет unian.net

"Электронные сигареты еще хуже, потому что в них содержатся вещества, которые используются для консервации трупов. И сейчас мы были в Бостоне с нашими коллегами. Уже в некоторых клиниках Америки есть отдельные отделения, которые занимаются пересадкой легких у молодых людей. Настолько эти электронные сигареты травмируют ткань легких, что уже в 30 лет требуется пересадка легких", – заявил Тодуров.

Врач также подчеркнул риски традиционного курения. По его словам, у людей, выкуривающих около 10 сигарет в день, риск развития рака легких значительно возрастает. Табачный дым, по словам кардиохирурга, повреждает не только легочную ткань, но и сосуды.

Отдельно кардиохирург высказался об отказе от курения. По его мнению, ключевым условием является решение самого человека, тогда как никотинозамещающие средства могут лишь помогать в этом процессе.

"Бросить курить – это только волевое решение. Пластыри, никотиновые жевательные резинки, какие-либо заменители – это может помочь, но без волевого решения ты не бросишь курить", – сказал Тодуров.

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Источник
unian.net logounian
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