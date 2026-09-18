Из-за низкого уровня воды в Днестре и Пруте метеорологи рекомендуют экономить воду.

Уровень воды в ряде рек Республики Молдова опустился до очень низких отметок.

Метеорологи объявили гидрологическое предупреждение, действующее в период с 19 по 25 сентября, и рекомендуют гражданам бережно расходовать воду, сообщает noi.md

По реке Днестр объявлен оранжевый уровень. По данным властей, объем воды, протекающей по руслу, составляет примерно 30% от нормы для этого периода года. На Пруте воды также меньше обычного.

Оранжевый код действует на участках Крива — Костешты и Унгены — Брынза, а на участке Костешты — Унгены введен желтый» уровень.

Ситуация еще более серьезная на некоторых малых реках. Красный уровень был объявлен для рек Драгиште, Куболта, Чулукул Мик, Ботна и Икель, где уровень воды крайне мал.

На реках Реут, Бык, Лунга и Кэйнар действует желтый уровень, а объем воды составляет примерно 30-40% от нормативных значений. Власти призывают население и экономических агентов рационально использовать воду в условиях сокращения запасов.

Предупреждение действителен до 25 сентября. Ситуация может обновляться в зависимости от динамики изменения уровня воды.