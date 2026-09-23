Исследование: Одиночество и социальная изоляция отнимают до шести лет здоровой жизни.

Одиночество и социальная изоляция могут сократить период жизни без болезней, причём мужчины и женщины страдают от этого по‑разному.

Социальная изоляция означает ограниченные контакты и участие в жизни других людей, тогда как одиночество — это субъективное ощущение оторванности от окружающего мира. Хотя это не одно и то же, новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что оба фактора связаны с меньшим числом здоровых лет жизни, передает euronews.com

В среднем одиночество и социальная изоляция «отнимают» у людей около шести лет жизни без заболеваний: к такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные более чем 270 000 взрослых в возрасте от 40 до 69 лет.

«В целом исследование показало, что социальная изоляция и одиночество могут существенно сократить ожидаемую продолжительность жизни без заболеваний», — сказал ведущий автор работы Лу Ци, профессор Университета Тулейн.

Авторы обнаружили, что эта связь более выражена для потери лет жизни без психических расстройств — депрессии и тревожных состояний, — чем для лет без физических заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни дыхательных путей, нейродегенеративные заболевания и рак.

Хорошая новость в том, что поддержание здорового образа жизни может смягчить негативные последствия социальной изоляции. Плохая новость — он, по-видимому, не компенсирует ущерб, причинённый одиночеством.

В 50-летнем возрасте люди, которые одновременно испытывали одиночество и социальную изоляцию, проводили меньше лет без крупных хронических заболеваний по сравнению с теми, кто не сталкивался ни с одним из этих факторов.

Мужчины и женщины переживают одиночество и социальную изоляцию по-разному, и это отражается на том, как они сказываются на здоровье. Поскольку женщины чаще ставят на первое место эмоциональную близость, их проблемы с психическим здоровьем сильнее связаны с одиночеством, тогда как у мужчин психическое здоровье в большей степени коррелирует с социальной изоляцией.

Для женщин одиночество и социальная изоляция означали 2,4 года, проведённого в худшем физическом здоровье, и 3,7 года — в худшем психическом состоянии, тогда как для мужчин это соответствовало утрате 1,7 года жизни без физических заболеваний и 5,8 года жизни без психических расстройств.

Мужчины чаще испытывали и одиночество, и социальную изоляцию, реже имели достаточные социальные, материальные и экономические ресурсы и демонстрировали более низкие показатели здорового образа жизни.

Авторы отмечают, что этот гендерный разрыв может объясняться различиями в том, как мужчины и женщины получают поддержку и достигают психологического благополучия: мужчины в большей степени полагаются на физическое присутствие и частые социальные контакты, тогда как для женщин важнее эмоциональная поддержка.