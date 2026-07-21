Исследование: летнее солнце не восполняет дефицит витамина D.

Чаще всего с дефицитом сталкиваются пожилые люди и темнокожее население.

Летнее солнце не гарантирует восполнение уровня витамина D, особенно для пожилых и людей с тёмной кожей. Результаты исследования учёных из Университета Ньюкасла опубликованы в ScienceAlert.

Специалисты проанализировали кровь 299 добровольцев с декабря 2024-го по август 2025 года. Данные показали, что более 55% участников старше 65 лет и свыше 72% людей с тёмным оттенком кожи не получают норму. Переход от зимы к лету практически не изменил их показатели — уровень витамина D не восстановился даже в тёплый сезон.

Низкий синтез витамина объясняют биологией и географией. С возрастом кожа хуже реагирует на ультрафиолет. Меланин в тёмной коже блокирует UVB-лучи, поэтому её обладателям нужно проводить на солнце гораздо больше времени для восполнения дефицита. Кроме того, эксперимент проходил в северной части Англии, где света не хватает даже в летние месяцы.