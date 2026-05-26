Исследование: Кондиционеры могут делать города еще жарче
Чем сильнее люди полагаются на домашнее охлаждение, тем слабее они поддерживают глобальные меры, способные снизить жару. Новое исследование сингапурских ученых выявило климатический парадокс.
Чем активнее люди используют кондиционеры для защиты от жары, тем меньше они склонны поддерживать крупные городские проекты, которые могли бы охлаждать улицы — например, посадку деревьев, создание затененных зон или использование светоотражающих материалов, пишет earth.com
Специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна и Singapore-ETH Centre опросили 967 взрослых из 416 домов и сопоставили данные с электропотреблением и температурой в разных районах города. Основные выводы:
- жители более жарких районов больше говорят о климатических проблемах, но это не приводит к энергосбережению;
- семьи, активно использующие кондиционеры, расходуют больше электричества и реже следуют привычкам, связанным с энергосбережением;
- при этом они слабее поддерживают общественные меры по снижению уличной жары, в том числе озеленение, затенение, вентиляцию. Но они готовы тратить деньги на личное охлаждение.
Авторы называют этот феномен «поведенческой изоляцией. Личная защита от зноя снижает ощущение срочности в отношении коллективных климатических решений. Ранее климатологи объявили, что Эль-Ниньо может вернуться в 2026 году и сделать планету еще жарче.
Замкнутый круг
Города нагреваются из-за изменения климата и эффекта «теплового острова» — бетон, асфальт, плотная застройка удерживают тепло. Кондиционеры спасают людей от перегрева, но одновременно:
- выбрасывают тепло на улицу, усугубляя нагрев;
- резко увеличивают энергопотребление. Кондиционирование становится из главных драйверов роста спроса на электроэнергию в ближайшие десятилетия, особенно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Возникает замкнутый круг: чем жарче город, тем больше кондиционеров; чем больше кондиционеров, тем слабее поддержка долгосрочных решений, которые могли бы охлаждать целые кварталы. Градостроители давно знают, как снижать температуру на улице: использовать тень от деревьев и навесов, создавать зеленые крыши и парки, устанавливать светоотражающие материалы на дорогах и крышах, использовать естественную вентиляцию между зданиями.
Такие меры работают на всех жителей, а не только на тех, кто может позволить себе кондиционер. Исследователи не призывают отказываться от охлаждения, которое в тропическом климате нередко спасает жизни. Но города, по их мнению, не должны полагаться на кондиционеры как на единственное решение.
Адаптация к климату — не только техническая, но и социальная задача. Нужно строить города так, чтобы люди меньше зависели от энергоемкого личного охлаждения и поддерживали коллективные меры, которые делают уличную среду безопасной и комфортной для всех.