Исследование: Кондиционеры могут делать города еще жарче.

Чем активнее люди используют кондиционеры для защиты от жары, тем меньше они склонны поддерживать крупные городские проекты, которые могли бы охлаждать улицы — например, посадку деревьев, создание затененных зон или использование светоотражающих материалов, пишет earth.com

Специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна и Singapore-ETH Centre опросили 967 взрослых из 416 домов и сопоставили данные с электропотреблением и температурой в разных районах города. Основные выводы:

жители более жарких районов больше говорят о климатических проблемах, но это не приводит к энергосбережению;

семьи, активно использующие кондиционеры, расходуют больше электричества и реже следуют привычкам, связанным с энергосбережением;

при этом они слабее поддерживают общественные меры по снижению уличной жары, в том числе озеленение, затенение, вентиляцию. Но они готовы тратить деньги на личное охлаждение.

Авторы называют этот феномен «поведенческой изоляцией. Личная защита от зноя снижает ощущение срочности в отношении коллективных климатических решений. Ранее климатологи объявили, что Эль-Ниньо может вернуться в 2026 году и сделать планету еще жарче.

Замкнутый круг

Города нагреваются из-за изменения климата и эффекта «теплового острова» — бетон, асфальт, плотная застройка удерживают тепло. Кондиционеры спасают людей от перегрева, но одновременно:

выбрасывают тепло на улицу, усугубляя нагрев;

резко увеличивают энергопотребление. Кондиционирование становится из главных драйверов роста спроса на электроэнергию в ближайшие десятилетия, особенно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Возникает замкнутый круг: чем жарче город, тем больше кондиционеров; чем больше кондиционеров, тем слабее поддержка долгосрочных решений, которые могли бы охлаждать целые кварталы. Градостроители давно знают, как снижать температуру на улице: использовать тень от деревьев и навесов, создавать зеленые крыши и парки, устанавливать светоотражающие материалы на дорогах и крышах, использовать естественную вентиляцию между зданиями.

Такие меры работают на всех жителей, а не только на тех, кто может позволить себе кондиционер. Исследователи не призывают отказываться от охлаждения, которое в тропическом климате нередко спасает жизни. Но города, по их мнению, не должны полагаться на кондиционеры как на единственное решение.

Адаптация к климату — не только техническая, но и социальная задача. Нужно строить города так, чтобы люди меньше зависели от энергоемкого личного охлаждения и поддерживали коллективные меры, которые делают уличную среду безопасной и комфортной для всех.