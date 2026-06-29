Исследование: грудное вскармливание снижает симптомы СДВГ у малышей.

Норвежские учёные установили, что дети, которых кормят только грудью, реже проявляют симптомы СДВГ, причём у девочек эффект выражен сильнее.

Исследователи из Университета Бергена в Норвегии выявили связь между продолжительностью грудного вскармливания и вероятностью развития у ребенка симптомов СДВГ, пишет euronews.com

«Хорошо известно, что на психиатрические симптомы и расстройства влияют как генетические, так и внешние факторы», - сказала Берит Скреттинг Сольберг, психиатр и исследователь кафедры биомедицины Университета Бергена и старший консультант больницы «Бетаниен».

«Мы обнаружили, что чем дольше ребенок находился на исключительно грудном вскармливании (до шести месяцев), тем ниже был уровень симптомов СДВГ в возрасте трех, пяти и восьми лет», - добавила Сольберг.

Исследователи проанализировали данные более чем о 37 000 детях, родившихся в Норвегии в 1999-2009 годах, отслеживая особенности грудного вскармливания и проводя последующее наблюдение в возрасте трех, пяти и восьми лет.

Выяснилось, что любое грудное вскармливание связано со снижением выраженности симптомов СДВГ, однако эффект усиливается по мере увеличения его продолжительности и интенсивности и максимален при исключительно грудном вскармливании до шести месяцев.

Авторы также обнаружили заметные различия между полами: у девочек связь была наиболее выраженной во всех возрастных группах.

По словам Сольберг, хотя наследственность, вероятно, остается сильнейшим фактором риска СДВГ, на формирование расстройств нервного развития влияет множество других факторов.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это поведенческое и нейроразвитийное расстройство, характеризующееся невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. Обычно его диагностируют в детском возрасте.

Полностью вылечить СДВГ нельзя, однако применяются методы лечения, включая поведенческую терапию и медикаментозное лечение.