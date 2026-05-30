"Голубую Луну" смогут наблюдать жители Земли 31 мая.

В этот раз событие совпадет еще и с микролунием: спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров, пишет gazeta.ru

Название «голубая Луна» не связано с цветом спутника. Оно происходит от английского выражения Once in a blue moon, которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой Луны. Первое — сезонное: если между солнцестоянием и равноденствием вместо обычных трех полнолуний происходит четыре, третье называют голубой Луной. Такое правило появилось еще в XIX веке.

Второе определение — месячное. Оно возникло из-за ошибки: в 1946 году астроном-любитель Джеймс Хью Пруэтт неверно истолковал описание сезонной голубой Луны и решил, что речь идет о втором полнолунии за месяц. Эта трактовка закрепилась и стала популярной.

«Оба типа «лишних» полнолуний встречаются редко — примерно раз в 2,5–3 года», — отметил Бурмистров.

Текущая голубая Луна относится именно к месячному типу. Предыдущая наблюдалась в августе 2023 года, а следующая ожидается только 31 декабря 2028 года. Причина явления связана с несовпадением календарного и лунного циклов. Синодический месяц длится около 29,53 суток, поэтому за год накапливается примерно 12,37 полнолуний. Раз в несколько лет эта разница приводит к появлению 13-го полнолуния, и тогда в одном месяце спутник можно увидеть полным дважды.

Особенность нынешнего события в том, что оно совпадет с микролунием. Так называют ситуацию, когда полнолуние происходит рядом с апогеем — точкой наиболее удаленного положения Луны относительно Земли. 31 мая расстояние между ними составит около 406 тыс. км. Из-за этого лунный диск будет выглядеть примерно на 5–5,5% меньше и на 10,5% тусклее обычного. Наблюдать явление можно будет две ночи — с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня.

По словам ученого, наиболее эффектно Луна выглядит низко над горизонтом — сразу после восхода или перед заходом. В этот момент она приобретает золотисто-желтый оттенок, а деревья и здания на переднем плане усиливают визуальный эффект.

Увидеть голубую Луну можно будет невооруженным глазом. Бинокль позволит рассмотреть крупные лунные моря и кратеры, однако телескоп в полнолуние использовать не рекомендуется.

«В этой фазе солнечные лучи падают почти вертикально, из-за чего рельеф выглядит плоским, а яркость может создавать заметный дискомфорт для глаз», — пояснил Бурмистров.