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25 Сентября 2026, 23:34
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Глава ВОЗ опасается возникновения новой пандемии из-за респираторного патогена

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что появление нового респираторного возбудителя способно вызвать пандемию, последствия которой будут сопоставимы с пандемией COVID-19.

Глава ВОЗ опасается возникновения новой пандемии из-за респираторного патогена.
Глава ВОЗ опасается возникновения новой пандемии из-за респираторного патогена.

Он назвал этот сценарий одним из поводов для серьезного беспокойства. По словам Гебрейесуса, следующая пандемия рано или поздно произойдет — вопрос лишь в том, когда именно.

«Одно из опасений, из-за которого я просыпаюсь по ночам, заключается в том, что может появиться новый респираторный патоген. И это, в свою очередь, может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID», — сказал он.

В качестве напоминания о риске распространения инфекций глава ВОЗ привел продолжающуюся вспышку Эболы в Демократической Республике Конго. Заболевание может возникнуть в любой точке мира и угрожать не только местному населению, но также соседним государствам и другим странам, отметил он.

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