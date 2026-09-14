14 Сентября 2026, 18:01
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Гималайские ледники теряют массу гораздо быстрее, чем 10 лет назад.
Гималайские ледники теряют массу гораздо быстрее, чем 10 лет назад
Гималайские ледники стали терять массу на 65% быстрее, чем 10 лет назад. Это угрожает безопасности региона и миллионам людей.
Исследование провела компания Systemiq совместно с Integrated Mountain Initiative, Международным центром комплексного развития горных районов и Национальным институтом гималайской окружающей среды им. Г.Б. Панта в Индии, передает bbc.com
В процессе таяния ледники оставляют после себя нестабильные ледниковые озёра, которые удерживаются только рыхлыми камнями и льдом. Они находятся над долинами, где живут миллионы человек.
Сейчас специалисты наблюдают за 21 ледником из примерно 40 тысяч в регионе Гиндукуш-Гималаи. Это обширная горная система, которая простирается на территории восьми стран.