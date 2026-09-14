Гималайские ледники теряют массу гораздо быстрее, чем 10 лет назад.

Гималайские ледники стали терять массу на 65% быстрее, чем 10 лет назад. Это угрожает безопасности региона и миллионам людей.

Исследование провела компания Systemiq совместно с Integrated Mountain Initiative, Международным центром комплексного развития горных районов и Национальным институтом гималайской окружающей среды им. Г.Б. Панта в Индии, передает bbc.com

В процессе таяния ледники оставляют после себя нестабильные ледниковые озёра, которые удерживаются только рыхлыми камнями и льдом. Они находятся над долинами, где живут миллионы человек.

Сейчас специалисты наблюдают за 21 ледником из примерно 40 тысяч в регионе Гиндукуш-Гималаи. Это обширная горная система, которая простирается на территории восьми стран.