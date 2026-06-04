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Point.md logoPoint
4 Июня 2026, 11:08
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Этанол впервые протестируют как топливо для крупной электростанции

Это первый в мире проект такого масштаба в тепловой энергетике, который покажет, может ли этанол стать надежным источником энергии.

Этанол впервые протестируют как топливо для крупной электростанции.
Этанол впервые протестируют как топливо для крупной электростанции.

Бразилия начала тестирование первого проекта, который может стать прорывом в использовании этанола. На электростанции Suape II в штате Пернамбуку энергетическая компания Suape Energia совместно с финской фирмой Wärtsilä запустила модифицированный двигатель, способный работать почти полностью на этаноле. 

Зачем это нужно энергетике

Этанол уже давно стал привычным топливом для бразильских автомобилей, но в большой энергетике его практически не использовали. Новый проект призван показать, может ли это доступное биотопливо стать надежным источником регулируемой электроэнергии, которая вырабатывается по требованию.

«Бразилия является мировым лидером в производстве этанола, но его потенциальное использование в выработке электроэнергии до сих пор игнорировалось», — заявил технический директор Suape Energia Хосе Фаустино Кандидо.

Как устроен проект

На станции установили специальную версию двигателя Wärtsilä 32M, адаптированную под этанол из сахарного тростника. В ближайшие несколько лет пройдут тысячи часов испытаний в реальных условиях. Специалисты будут тщательно фиксировать производительность, надежность, уровень выбросов и экономическую эффективность.

Бразилия обладает уникальными условиями для такого эксперимента. Страна — крупнейший в мире производитель и потребитель этанола из сахарного тростника. Здесь давно создана мощная инфраструктура для его производства, хранения и транспортировки. Однако до сих пор почти весь этанол шел исключительно в транспортный сектор.

Преимущества этанола для энергетики

Современные энергосистемы сталкиваются с серьезной проблемой: солнечные и ветровые электростанции работают нестабильно — зависят от погоды. Когда солнца нет или ветер слабый, нужна быстрая и надежная альтернатива. Этанол можно хранить в больших объемах годами и использовать в любой момент. По мнению разработчиков, он способен стать удобным «мостом» между нестабильными возобновляемыми источниками и традиционной энергетикой.

Экологический и экономический эффект

Переход на этанол в энергетике может помочь Бразилии снизить выбросы углекислого газа в секторе производства электричества. Кроме того, успешный проект создаст дополнительный рынок сбыта для сахарного тростника — одной из ключевых сельскохозяйственных культур страны. Это укрепит экономику регионов, где выращивают тростник, и повысит энергетическую безопасность государства.

Пока это демонстрационный проект, но его результаты могут иметь далеко идущие последствия. Если технология окажется технически надежной и экономически выгодной, Бразилия получит новый инструмент для балансировки своей энергосистемы. В будущем подобные двигатели могут появиться и в других странах, где есть доступ к биотопливу.

Проект в Пернамбуку — одна из самых амбициозных попыток вывести этанол за пределы транспортного сектора и использовать его в крупной электроэнергетике. Успех эксперимента может открыть новую главу в развитии «зеленой» энергетики не только для Бразилии, но и для всего мира.

Источник
Point.md logoPoint
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