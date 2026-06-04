Этанол впервые протестируют как топливо для крупной электростанции.

Бразилия начала тестирование первого проекта, который может стать прорывом в использовании этанола. На электростанции Suape II в штате Пернамбуку энергетическая компания Suape Energia совместно с финской фирмой Wärtsilä запустила модифицированный двигатель, способный работать почти полностью на этаноле.

Зачем это нужно энергетике

Этанол уже давно стал привычным топливом для бразильских автомобилей, но в большой энергетике его практически не использовали. Новый проект призван показать, может ли это доступное биотопливо стать надежным источником регулируемой электроэнергии, которая вырабатывается по требованию.

«Бразилия является мировым лидером в производстве этанола, но его потенциальное использование в выработке электроэнергии до сих пор игнорировалось», — заявил технический директор Suape Energia Хосе Фаустино Кандидо.

Как устроен проект

На станции установили специальную версию двигателя Wärtsilä 32M, адаптированную под этанол из сахарного тростника. В ближайшие несколько лет пройдут тысячи часов испытаний в реальных условиях. Специалисты будут тщательно фиксировать производительность, надежность, уровень выбросов и экономическую эффективность.

Бразилия обладает уникальными условиями для такого эксперимента. Страна — крупнейший в мире производитель и потребитель этанола из сахарного тростника. Здесь давно создана мощная инфраструктура для его производства, хранения и транспортировки. Однако до сих пор почти весь этанол шел исключительно в транспортный сектор.

Преимущества этанола для энергетики

Современные энергосистемы сталкиваются с серьезной проблемой: солнечные и ветровые электростанции работают нестабильно — зависят от погоды. Когда солнца нет или ветер слабый, нужна быстрая и надежная альтернатива. Этанол можно хранить в больших объемах годами и использовать в любой момент. По мнению разработчиков, он способен стать удобным «мостом» между нестабильными возобновляемыми источниками и традиционной энергетикой.

Экологический и экономический эффект

Переход на этанол в энергетике может помочь Бразилии снизить выбросы углекислого газа в секторе производства электричества. Кроме того, успешный проект создаст дополнительный рынок сбыта для сахарного тростника — одной из ключевых сельскохозяйственных культур страны. Это укрепит экономику регионов, где выращивают тростник, и повысит энергетическую безопасность государства.

Пока это демонстрационный проект, но его результаты могут иметь далеко идущие последствия. Если технология окажется технически надежной и экономически выгодной, Бразилия получит новый инструмент для балансировки своей энергосистемы. В будущем подобные двигатели могут появиться и в других странах, где есть доступ к биотопливу.

Проект в Пернамбуку — одна из самых амбициозных попыток вывести этанол за пределы транспортного сектора и использовать его в крупной электроэнергетике. Успех эксперимента может открыть новую главу в развитии «зеленой» энергетики не только для Бразилии, но и для всего мира.