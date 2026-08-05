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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 18:00
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Диетологи назвали продукты, от которых нужно отказаться вечером для здоровья мозга

Сладкая газировка, алкоголь, шоколад, кофеин и соленая пища перед сном могут ухудшать состояние мозга и в долгосрочной перспективе повышать риск развития деменции.

Диетологи назвали продукты, от которых нужно отказаться вечером для здоровья мозга.
Диетологи назвали продукты, от которых нужно отказаться вечером для здоровья мозга.

Об этом диетологи Шери Го и Шейла Паттерсон из Центра кардиологического и пульмонологического здоровья при клинике El Camino Hospital в США, передает eatingwell.com

По словам Го, избыток сахара в кондитерских изделиях и сладких напитках способствует воспалительным процессам в организме, а алкоголь и кофеин ухудшают качество сна, мешая мозгу полноценно восстанавливаться ночью. Она также отметила, что перед сном лучше отказаться и от шоколада, поскольку он тоже содержит кофеин.

Помимо кофеина, в какао-бобах содержится еще одно стимулирующее вещество — теобромин. Его действие слабее, чем у кофеина, но оно тоже может влиять на самочувствие.

«Вместо того чтобы тянуться за сладким напитком, подумайте о том, чтобы выпить стакан кефира. Недавние исследования показывают, что употребление кефира не только является отличным источником пробиотиков и белка, но и может быть полезным для замедления развития болезни Альцгеймера», — рассказала Го, ссылаясь на данные научного обзора бразильских ученых, опубликованного в журнале Brain Behavior and Immunity.

Еще одним нежелательным продуктом диетологи назвали соленую пищу. Как объяснила Паттерсон, избыток соли может повреждать кровеносные сосуды, усиливать воспаление и ухудшать кровоснабжение мозга, что со временем способно повысить риск когнитивных нарушений.

Вместо полуфабрикатов и тяжелой соленой еды специалисты рекомендуют выбирать на ужин натуральные продукты с минимальным содержанием соли, например, нежирное мясо, яйца или птицу. По их мнению, такой рацион способствует не только здоровому сну, но и помогает поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

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