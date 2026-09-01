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unian.net logounian
21 Сентября 2026, 07:00
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Диетолог назвала идеальный завтрак для снижения холестерина

Высокий уровень холестерина может повышать риск серьезных проблем со здоровьем, в частности инфаркта и инсульта. Чем лучше всего завтракать, чтобы снизить показатели, рассказала диетолог Лорен Манакер.

Диетолог назвала идеальный завтрак для снижения холестерина.
Диетолог назвала идеальный завтрак для снижения холестерина.

"Я рекомендую тарелку овсянки со свежими фруктами, небольшим количеством орехов или семян и капелькой меда или корицы для вкуса", – сказала она, цитирует unian.net

Эксперт объяснила, что овсянка является источником растворимой клетчатки, в частности бета-глюкана, который помогает снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого" холестерина, связываясь с ним в пищеварительной системе и выводя его из организма.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, растворимая клетчатка в овсянке, особенно бета-глюканы, образует в кишечнике гелеобразное вещество, которое задерживает холестерин, не давая ему всасываться в кровь.

"Доказано, что бета-глюканы активно снижают уровень холестерина ЛПНП, что делает овсянку полезным для сердца выбором. Одна порция овсянки – примерно одна чашка готовой каши – содержит около четырёх граммов растворимой клетчатки, так что это прекрасное начало дня", – заверила Манакер.

Она утверждает, что к овсянке обязательно следует добавлять свежие фрукты: ягоды, бананы, яблоки. Они содержат витамины, антиоксиданты и дополнительную клетчатку, которые способствуют общему здоровью сердца.

"Миндаль, грецкие орехи и семена чиа могут обеспечить организм полезными жирами, белком и омега-3 жирными кислотами, которые также положительно влияют на здоровье сердца. Если хочется добавить немного сладости, попробуйте корицу и небольшое количество меда – они придают естественную сладость и содержат антиоксиданты", – рассказала Манакер.

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Источник
unian.net logounian
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