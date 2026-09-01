Диетолог назвала идеальный завтрак для снижения холестерина.

Высокий уровень холестерина может повышать риск серьезных проблем со здоровьем, в частности инфаркта и инсульта. Чем лучше всего завтракать, чтобы снизить показатели, рассказала диетолог Лорен Манакер.

"Я рекомендую тарелку овсянки со свежими фруктами, небольшим количеством орехов или семян и капелькой меда или корицы для вкуса", – сказала она, цитирует unian.net

Эксперт объяснила, что овсянка является источником растворимой клетчатки, в частности бета-глюкана, который помогает снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого" холестерина, связываясь с ним в пищеварительной системе и выводя его из организма.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, растворимая клетчатка в овсянке, особенно бета-глюканы, образует в кишечнике гелеобразное вещество, которое задерживает холестерин, не давая ему всасываться в кровь.

"Доказано, что бета-глюканы активно снижают уровень холестерина ЛПНП, что делает овсянку полезным для сердца выбором. Одна порция овсянки – примерно одна чашка готовой каши – содержит около четырёх граммов растворимой клетчатки, так что это прекрасное начало дня", – заверила Манакер.

Она утверждает, что к овсянке обязательно следует добавлять свежие фрукты: ягоды, бананы, яблоки. Они содержат витамины, антиоксиданты и дополнительную клетчатку, которые способствуют общему здоровью сердца.

"Миндаль, грецкие орехи и семена чиа могут обеспечить организм полезными жирами, белком и омега-3 жирными кислотами, которые также положительно влияют на здоровье сердца. Если хочется добавить немного сладости, попробуйте корицу и небольшое количество меда – они придают естественную сладость и содержат антиоксиданты", – рассказала Манакер.