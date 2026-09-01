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tsn.ua logotsn
22 Сентября 2026, 07:00
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Диетическая кола может усиливать голод и влиять на обмен веществ

Колу без сахара уже давно считают популярной альтернативой обычным сладким газированным напиткам. Однако даже без сахара этот напиток может влиять на организм.

Диетическая кола может усиливать голод и влиять на обмен веществ.
Диетическая кола может усиливать голод и влиять на обмен веществ.

Через час после напитка некоторые чувствуют голод. Мозг почувствовал сладкий вкус, но не получил энергии (калорий), поэтому человек может впоследствии съесть больше обычной пищи, пишет tsn.ua со ссылкой на mirror.co.uk

Фармацевт Нирадж Наик объяснил, что через 20 минут после диетической приема организм переходит в режим накопления жира.

По его словам, инсулин реагирует на искусственные подсластители так же, как на сахар, что повышает риск гипертонии и диабета 2 типа.

Изменения, происходящие после употребления диетической колы 10 минут — фосфорная кислота начинает атаковать зубную эмаль. Искусственный подсластитель аспартам активирует рецепторы вкуса, создавая иллюзию, что организм получил сахар. Это может вызвать ложную реакцию метаболизма.

20 минут — организм переходит в «режим хранения жира». Инсулин реагирует на аспартам подобно реакции на глюкозу. Это связано с повышенным риском развития гипертонии и диабета 2 типа.

40 минут — комбинация кофеина и аспартама создает кратковременный «кайф», который фармацевт сравнивает с действием кокаина. Регулярное употребление может привести к истощению мозга из-за чрезмерной стимуляции нейрорецепторов.

60 минут — через час после потребления диетической колы, когда человек может испытывать еще больший голод и жажду, что подталкивает к употреблению сладких закусок. Это создает замкнутый круг, способствующий набору веса.

Еще одним важным аспектом является психологический эффект. Кратковременное чувство подъема, возникающее благодаря сочетанию кофеина и аспартама, может постепенно формировать привычку, похожую на зависимость.

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Источник
tsn.ua logotsn
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