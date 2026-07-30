Человечество живет "в долг": ресурсы Земли на этот год уже исчерпаны.

Сегодня, 30 июля, человечество достигло Дня экологического долга Земли (Earth Overshoot Day) - даты, после которой люди начинают потреблять больше природных ресурсов, чем планета способна восстановить за один год.

Говорят, что это можно сравнить с моментом, когда деньги на банковском счете закончились, но до следующей зарплаты ещё далеко, пишет unian.net со ссылкой на tagesschau.de

День экологического долга обозначает момент, когда экологический след человечества - то есть потребление древесины, рыбы, сельскохозяйственных угодий и других природных ресурсов, а также выбросы парниковых газов - превышает биокапацитет Земли.

Под биокапацитетом понимается способность планеты самостоятельно восстанавливать использованные ресурсы и поглощать углекислый газ, попадающий в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива.

Тропические леса приближаются к критической границе

Особенно разрушительные последствия имеет массовая вырубка и выжигание тропических лесов ради заготовки древесины, добычи полезных ископаемых и расширения сельскохозяйственных угодий.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2024 году в мире было уничтожено около 26,5 млн гектаров тропических лесов - это почти три четверти площади всей Германии.

Новое исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) предупреждает, что вырубка амазонских лесов может запустить опасную цепную реакцию. Благодаря испарению с поверхности деревьев сами леса обеспечивают примерно половину осадков, необходимых для их существования. Меньше деревьев означает меньше дождей, а это, в свою очередь, приводит к еще более быстрому исчезновению лесов.

Перелов рыбы стремительно растет

Сложной остается и ситуация с мировыми рыбными запасами. По данным ООН, доля рыбных популяций, которые считаются чрезмерно эксплуатируемыми, выросла с 10% в 1974 году до более 50% в 2021 году.

Хотя рыбоводческие хозяйства частично удовлетворяют растущий спрос на рыбу, запреты на вылов многих видов часто не соблюдаются. Например, в Балтийском море до сих пор разрешен вылов трески и сельди, хотя, по оценкам Greenpeace, их популяции уже фактически претерпели коллапс.

Проблема пресной воды уже стала критической

Использование пресной воды не учитывается при определении Дня экологического долга, однако ситуация в этой сфере еще более тревожна.

В последнем докладе Университета ООН уже не говорится о "перерасходе", а состояние мировых водных ресурсов характеризуется словом "банкротство".

Реки во многих регионах становятся всё мельче, а уровень воды более чем в половине крупных озер мира с начала 1990-х годов снизился.

Кроме того, 70 % крупных запасов подземных вод подвергаются постоянному истощению из-за чрезмерного водопотребления, прежде всего для нужд сельского хозяйства. Снижение уровня грунтовых вод приводит к проседанию земной поверхности, после чего почва уже не способна удерживать столько влаги, как раньше.

Этот процесс уже охватил примерно 6 млн квадратных километров, или около 5% всей суши планеты.

По словам авторов, поскольку различные природные зоны - пустыни, леса или степи - обладают разной способностью восстанавливать ресурсы, организация Global Footprint Network использует усредненный глобальный показатель биопродуктивности.

По её расчётам, сегодня человечеству требуется более 1,7 планеты Земля, чтобы поддерживать нынешний уровень потребления ресурсов без их истощения.