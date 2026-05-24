24 Мая 2026, 21:45
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Астроном: Влияние магнитных бурь на человека — самовнушение
Влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено. Об этом заявил ученый Сергей Назаров.
По словам ученого, прямой связи между вспышками на Солнце, вызывающими магнитные бури на Земле, и самочувствием людей выявить не удалось. Назаров отметил, что у человека отсутствуют органы, способные напрямую воспринимать изменения магнитного поля, передает gazeta.ru
Астроном считает, что возможное влияние солнечной активности на организм носит косвенный характер и может быть связано с другими механизмами, а также с психофизиологическим состоянием человека.
По мнению специалиста, в большинстве случаев ухудшение самочувствия во время магнитных бурь объясняется самовнушением.