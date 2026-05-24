Астроном: Влияние магнитных бурь на человека — самовнушение.

По словам ученого, прямой связи между вспышками на Солнце, вызывающими магнитные бури на Земле, и самочувствием людей выявить не удалось. Назаров отметил, что у человека отсутствуют органы, способные напрямую воспринимать изменения магнитного поля, передает gazeta.ru

Астроном считает, что возможное влияние солнечной активности на организм носит косвенный характер и может быть связано с другими механизмами, а также с психофизиологическим состоянием человека.

По мнению специалиста, в большинстве случаев ухудшение самочувствия во время магнитных бурь объясняется самовнушением.