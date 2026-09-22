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Point.md logoPoint
22 Сентября 2026, 22:38
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Вещи Брижит Бардо продали на аукционе почти в 20 раз дороже первоначальной оценки

Личные вещи французской актрисы Брижит Бардо продали на аукционе за 954 тысячи евро — почти в 20 раз дороже первоначальной оценки примерно в 50 тысяч евро.

Вещи Брижит Бардо продали на аукционе почти в 20 раз дороже первоначальной оценки.
Вещи Брижит Бардо продали на аукционе почти в 20 раз дороже первоначальной оценки.

Одним из лотов стали два собачьих ошейника, которые первоначально оценили в 30 евро. В ходе торгов их стоимость выросла до 9,4 тысячи евро, передает lefigaro.fr

Значительно выше оценки ушли и другие вещи Бардо. Две гитары стоимостью 300 и 500 евро продали за 8,6 тысячи и 11,9 тысячи евро соответственно. Три плюшевые игрушки в виде тюленей при начальной цене 30 евро приобрели за 2,2 тысячи евро.

Все собранные средства направят в фонд Брижит Бардо, созданный актрисой для защиты диких животных. Генеральный директор организации Жислен Кальмель назвала нынешние торги продолжением аукциона 1987 года, на котором Бардо также продавала личные вещи ради финансирования фонда.

Муж актрисы Бернар д'Ормаль раскритиковал распродажу и заявил, что её проведение с ним не согласовывали. Кальмель это опровергла: по её словам, решение приняли ещё в июне, а д'Ормаль входил в число тех, кто его одобрил.

Вещи Брижит Бардо продали на аукционе почти в 20 раз дороже первоначальной оценки

Вещи Брижит Бардо продали на аукционе почти в 20 раз дороже первоначальной оценки

Вещи Брижит Бардо продали на аукционе почти в 20 раз дороже первоначальной оценки

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