Шэрон Стоун в свои 68 лет удивила смелым образом на Неделе моды в Париже.

68-летняя Шэрон Стоун появилась на Неделе моды в Париже в неожиданном образе, из-за которого многие поклонники с трудом узнали актрису.

Об этом пишет Daily Mail, передает news.am

В пятницу звезда впервые за 33 года вновь вышла на подиум, приняв участие в показе мужской коллекции весна-лето 2027 бренда Vetements.

Стоун сделала яркий макияж с акцентом на глаза, который гармонично сочетался с гладкой стрижкой боб и эффектным нарядом.

Для макияжа актриса выбрала лилово-розовые тени, подчеркнувшие ее выразительные светло-голубые глаза. Образ дополнили сияющая кожа и помада насыщенного темного оттенка.

В сочетании с прической макияж придал внешности актрисы более строгий и драматичный характер.

На подиуме Стоун появилась в объемном белом блейзере, который, по мнению издания, напоминал культовый образ ее героини из триллера Основной инстинкт.

Образ актрисы на Неделе моды заметно отличался от ее недавних публичных выходов.

Несколько недель назад Шэрон Стоун вновь спровоцировала слухи о пластической хирургии, появившись на публике с заметно помолодевшим лицом, хотя ранее неоднократно заявляла, что никогда не прибегала к косметическим операциям.

Еще в 2013 году в интервью журналу NEW YOU актриса призналась: «Не могу сосчитать, сколько врачей пытались продать мне подтяжку лица».

Недавно Стоун вновь подогрела разговоры о пластических операциях, появившись на одном из мероприятий в Лос-Анджелес с заметно более молодым внешним видом.

Комментируя возможность хирургического вмешательства, актриса сказала: «Да, я думала об этом. Но, если честно, считаю, что в искусстве красиво стареть небольшие несовершенства выглядят сексуально. В этом есть особая чувственность».

Стоун также поделилась своим взглядом на возрастные изменения внешности.

«Люди боятся меняться, потому что думают, будто что-то теряют. Они не понимают, что вместе с этим приобретают что-то новое», – отметила актриса.