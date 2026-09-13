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euronews.com logoeuronews
13 Сентября 2026, 21:45
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Селин Дион вернулась на сцену с трогательным камбэком в Париже

Канадская певица, объявившая в 2022 году, что у неё диагностировано редкое неврологическое заболевание, известное как синдром жёсткого человека, не смогла сдержать слёз, выходя на сцену перед 30 000 поклонников.

Селин Дион возвращается на сцену с трогательным камбэком в Париже.
Селин Дион возвращается на сцену с трогательным камбэком в Париже.

Селин Дион в субботу вечером совершила долгожданное возвращение на сцену в Париже — это был её первый полноценный концерт за шесть лет, пишет euronews.com

«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось, — сказала она публике. — Но меня притягивал слабый луч света вдали, высоко в горах».

«Сегодня вечером я хочу петь для вас. Петь для себя. Петь для жизни», — добавила она под оглушительные аплодисменты.

Затем Дион исполнила ряд своих самых известных и знаковых хитов, включая «My Heart Will Go On» и «Because You Loved Me», заслужив восторженные отклики как поклонников, так и критиков.

Субботний концерт, на котором, по сообщениям, присутствовали бывшая первая леди США Мишель Обама и ряд французских политиков, стал первым из серии из 26 вечеров на арене Plenitude, ранее известной как La Défense Arena.

Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил Дион с тем, что он назвал «невероятным возвращением на сцену после шести долгих лет».

«Всё возвращается», — написал он в публикации в социальных сетях.

В декабре 2022 года Дион сообщила, что у неё диагностирован синдром жёсткого человека — редкое аутоиммунное неврологическое заболевание, которое может вызывать мышечную скованность и спазмы.

Это неизлечимое заболевание вынудило певицу отменить концерты и заставило многих усомниться, сможет ли она когда‑нибудь вернуться на сцену.

Селин Дион вернулась на сцену с трогательным камбэком в Париже

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Источник
euronews.com logoeuronews
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