Празднование 57-летия Лопес в Париже сопровождалось сменой роскошных образов.

Во время Недели высокой моды в Париже Дженнифер Лопес затмила своим блеском даже Эйфелеву башню, пишет People.

Суперзвезда провела несколько дней во французской столице, где не только посетила показы Haute Couture Fashion Week, но и заранее отпраздновала свое 57-летие в кругу близких. Среди гостей была и ее сестра Линда, которую многие считают очень похожей на певицу, передает news.am

Разумеется, праздник Джей Ло не обошелся без впечатляющей череды модных образов. Вместе со своими стилистами Робом Зангарди и Мариэль Хаэнн она подготовила гардероб, наполненный пайетками, роскошными платьями и драгоценностями. Всего за вечер Лопес надела украшения с бриллиантами общим весом более 400 карат.

Певица, чей день рождения приходится на 24 июля, показала все свои наряды в серии фотографий, опубликованных в Instagram.

Первым образом стало эффектное белое платье Stephane Rolland с высоким воротником и пышной мини-юбкой, открывавшей белые туфли, которые выглядели как продолжение самого платья.

Монохромный наряд Дженнифер дополнила украшениями Chopard Haute Joaillerie: колье и серьгами с рубинами огранки «груша» общим весом 42,20 карата, а также бриллиантами огранок «груша» и «ашер» общим весом 112,54 карата. Кроме того, она надела кольцо из коллекции Chopard Green Carpet с бриллиантом огранки «маркиз» весом 2,82 карата в оправе из белого золота 18 карат.

Еще одним ярким образом стало полупрозрачное платье Zuhair Murad, полностью расшитое кристаллами, в сочетании с накидкой из перьев. Его дополнили серьги Chopard с круглыми бриллиантами общим весом 6,28 карата и белым жемчугом общим весом 68,03 карата.

Лопес также предстала в образе в духе старого Голливуда, выбрав черное кружевное платье Tamara Ralph. Его украшали роскошные ювелирные изделия Chopard, включая колье с бриллиантами весом 190,55 карата, серьги с бриллиантами весом 19,22 карата, браслет с бриллиантами весом 73,69 карата в оправе из белого золота 18 карат и кольцо из белого золота с бриллиантами общим весом почти 6 карат.

«Просто это чувство... Празднование дня рождения в Париже!» – написала Лопес в подписи к публикации от 10 июля.

Она также поблагодарила своих друзей:

«Спасибо Анастасии и Клаудии за самый прекрасный праздничный ужин в Париже. Я всегда буду вас любить. Спасибо Стефану Роллану и Тамаре Ральф за вашу щедрость и поддержку на протяжении стольких лет! Мариэль, Бенни и всей моей семье – спасибо, что всегда рядом и что помогли исполнить мечту моей сестры о поездке в Париж самым прекрасным образом».

Отдельные теплые слова певица посвятила младшей сестре Линде, которая отметила день рождения 14 июня: «Слов "я люблю тебя" недостаточно, чтобы выразить все, что я к тебе чувствую, моя младшая сестренка!».