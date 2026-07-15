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focus.ua logofocus
15 Июля 2026, 21:05
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Появление Адель на публике вызвало волну обсуждений в соцсетях

Появление Адель на Гран-при Великобритании Формулы-1 вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Поклонники заметили, что лицо певицы выглядит иначе, чем раньше.

Появление Адель на публике вызвало волну обсуждений в соцсетях.
Появление Адель на публике вызвало волну обсуждений в соцсетях.

38-летняя британская певица Адель редко появляется на публичных мероприятиях, поэтому её визит на гонку "Формулы-1" сразу стал темой для обсуждений. Зрители обратили внимание на изменения в чертах лица певицы, мол, она стала "совершенно другой", пишет focus.ua

Дерматолог Альма Каменица отметила, что значительная потеря веса сама по себе способна существенно изменить внешний вид лица. По её словам, для компенсации утраченных объемов обычно применяют ботокс, филлеры или инъекции для стимуляции коллагена – однако врач подчеркнула, что нет подтверждений того, прибегала ли Адель именно к этим процедурам.

Каждая из этих методик, по мнению Каменицы, дала бы гармоничный результат: "Каким бы ни был её уход, общий результат выглядит сбалансированным, естественным и очень подходит к её чертам лица. Адель выглядит просто великолепно".

Она также добавила, что после значительного похудения дряблость кожи и потеря объёмов лица — типичное явление.

Пластический хирург Пол Бенвелл подтвердил, что уменьшение жировых отложений на лице в результате похудения часто придает чертам лица изможденный вид.

По его словам, история с похудением Адель, о которой широко писали СМИ, иллюстрирует, как естественные изменения массы тела влияют на пропорции лица — делая его более худым, а иногда и старше, даже без какого-либо хирургического вмешательства.

Появление Адель на публике вызвало волну обсуждений в соцсетях

Источник
focus.ua logofocus
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