О жизни Селин Дион снимут драматический сериал.

Как сообщает Deadline, в разработке находится новый сериал, посвящённый детству и юности певицы. Проект основан на романе «Dion, A Family Saga», который написал племянник артистки Джимми Дион. В создании шоу также участвует брат певицы Жак Дион, передает news.am

По словам Жака Диона, сериал имеет особое значение для всей семьи. Он заявил, что проект передаёт дух, трудности и любовь, которые определяли их взросление, и семья гордится тем, что наконец сможет рассказать миру свою историю именно такой, какой она была на самом деле.

Рабочее название проекта — Growing Up Dion («Взрослея с фамилией Дион»).

Сюжет расскажет о детстве Селин в канадской провинции Квебек, её взрослении в скромной, но наполненной музыкой семье, а также о том, как отношения с матерью Терезой и тесная связь с 14 братьями и сёстрами сформировали будущую мировую суперзвезду. Создатели обещают показать атмосферу большой семьи, первые музыкальные шаги певицы и непростой путь к мировой известности.