Новая "Мисс Великобритания" вызвала шквал критики из-за внешности.

В соцсетях разразился скандал вокруг модели Ребекки Афолаби из-за её происхождения и внешности.

Ребекка официально выиграла национальный отбор и будет представлять Великобританию на международном конкурсе Universal Woman 2026 в Камбодже. Однако её победа вызвала волну возмущения и бурные дискуссии в Интернете, передает focus.ua

Основные причины и подробности скандала

Дискуссии о национальной идентичности: Ребекка имеет британско-нигерийское происхождение (она родилась в США, несколько лет детства провела в Нигерии, но большую часть жизни проживает в Лондоне). Часть пользователей социальных сетей начала критиковать организаторов, заявляя, что страну должна представлять этническая британка, и ставя под сомнение её право выступать под флагом Великобритании.

А официальные промо-фото и видео с девушкой вызвали волну жестоких нападков в Интернете. Многие комментаторы в сетях X (Twitter), Facebook и Instagram прибегли к откровенно расистским, ксенофобским и оскорбительных высказываниям, критикуя её черты лица и заявляя, что она "не соответствует стандартам красоты".

В некоторых пабликах распространилась ложная информация о том, что Ребекка якобы является "беженкой из Нигерии". На самом деле девушка — успешный специалист: она работает менеджером в сфере цифрового маркетинга, имеет высшее психологическое образование и руководит собственным благотворительным фондом The Queen Becca Foundation, который помогает девушкам в Великобритании и Нигерии.

Несмотря на большое количество негатива, огромное сообщество поддержало Ребекку. Сторонники подчеркивают, что современная Великобритания — это мультикультурная страна. Они отмечают её уверенность, харизму, образованность и благотворительную деятельность. Кроме того, сам конкурс Universal Woman позиционирует себя как платформу инклюзивности, где оцениваются не только модельные параметры, но и личность, жизненные достижения и миссия женщины (в нём принимают участие женщины в возрасте от 25 до 45 лет, независимо от семейного положения или наличия детей).

Ребекка по-прежнему является официальной представительницей страны, а организаторы отборочного конкурса никак не изменили своего решения под влиянием дискуссий в Интернете.