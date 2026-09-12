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Point.md logoPoint
12 Сентября 2026, 14:00
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Леди Гага впервые стала мамой

Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются.

Леди Гага впервые стала мамой.
Леди Гага впервые стала мамой.

Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six

По данным издания, у поп-звезды и ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, недавно родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются.

Пару с новорожденным уже запечатлели папарацци в Северной Калифорнии. На опубликованных изданием фотографиях видно, как Леди Гага держит ребенка в слинге и придерживает его одной рукой.

До этого Daily Mail со ссылкой на близкий к паре источник писала, что певица могла тайно выйти замуж за Полански. По словам инсайдера, никто из знакомых не видел ее и ничего о ней не слышал больше месяца. Собеседник издания предположил, что она сбежала с Полански и проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Гага всегда хотела завести большую семью после сорока лет.

Леди Гага и Майкл Полански обручились в 2024 году. В октябре того же года в интервью Джимми Киммелу она говорила, что хочет просто расписаться с возлюбленным и заказать китайскую еду. Певица шутила, что, зная ее, свадьба будет похожа на цирк с единорогами. В марте 2026 года Гага пообещала в радио-шоу Бруно Марса, что свадьба с Полански состоится скоро.

Леди Гага впервые стала мамой

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