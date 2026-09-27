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Point.md logoPoint
27 Сентября 2026, 10:31
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Экс-баскетболистка из Молдовы покоряет соцсети благодаря своему росту

Уроженка Молдовы Наталья Виеру, чей рост составляет более двух метров, набирает сотни тысяч просмотров в социальных сетях.

Экс-баскетболистка из Молдовы покоряет соцсети благодаря своему росту.
Экс-баскетболистка из Молдовы покоряет соцсети благодаря своему росту.

Бывшая профессиональная баскетболистка и участница Олимпийских игр публикует видео о повседневной жизни и реакции окружающих на ее необычный рост.

Наталья родилась в Кишиневе в 1989 году, выступала за команды различных стран, сейчас Виеру живет в Мюнхене. В своих аккаунтах в YouTube, TikTok и Instagram она регулярно делится роликами, в которых показывает, как на нее реагируют прохожие.

На спортсменку с удивлением смотрят как взрослые, так и дети.

«Вот такая реакция, когда хожу по магазинам. Мой рост примерно 2,13 м на этих каблуках», - написала Виеру в описании к ролику.

По словам бывшей баскетболистки, отношение окружающих к ее росту отличается в зависимости от страны.

«Когда я гуляю, реакция людей отличается в зависимости от страны. В США, например, люди часто вступают со мной в диалог и спрашивают о моем росте, а также играю ли я в баскетбол. В Европе просто смотрят с выпученными глазами», - рассказала она.

Виеру также отмечает, что высокий рост никогда не мешал ей в личной жизни. Она встречалась с мужчинами ниже себя и не считает разницу в росте проблемой, поскольку для нее важнее характер человека и общие интересы.

Экс-баскетболистка из Молдовы покоряет соцсети благодаря своему росту

Экс-баскетболистка из Молдовы покоряет соцсети благодаря своему росту


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