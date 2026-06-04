Дженнифер Лопес запуталась в шлейфе роскошного платья на премьере нового фильма.

Чуть ранее 56-летняя актриса произвела настоящий фурор на красной дорожке, появившись в эффектном расшитом платье телесного цвета. На фотоколле она с улыбкой позировала в обнимку со своим привлекательным 45-летним партнером по фильму Бреттом Голдштейном (Brett Goldstein), передает news.am

Однако, если во время официальной фотосессии Дженнифер выглядела безупречно, то ее уход с мероприятия оказался не столь гладким. Актрису запечатлели в момент, когда она отчаянно пыталась высвободить длинный шлейф своего наряда, который зацепился за тротуар.

Эффектная красотка продемонстрировала все свои знаменитые изгибы, когда наклонилась, чтобы самостоятельно распутать ткань, после чего к ней на помощь поспешил ассистент. Как только наряд был приведен в порядок, Лопес снова вернула себе статус иконы стиля: она с улыбкой помахала преданным фанатам и грациозно села в ожидающий её автомобиль.

Для этого блестящего выхода Дженнифер Лопес выбрала умопомрачительное корсетное платье из коллекции Miss Sohee SS25 Couture, украшенное потрясающей цветочной вышивкой. Наряд силуэта «русалка» дополнял расшитый бисером тюлевый шлейф.

В качестве аксессуаров Джей Ло выбрала подходящий по стилю клатч и роскошные бриллианты из коллекции Winston Cluster от легендарного ювелирного дома Harry Winston.