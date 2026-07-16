Дженнифер Лопес вновь не смогла продать особняк за $50 миллионов.

Дженнифер Лопес вновь не смогла продать свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 50 миллионов долларов.

Как сообщает TMZ, сделка сорвалась уже после того, как потенциальный покупатель внес крупный задаток, передает news.am

По данным издания, новым владельцем дома должен был стать известный предприниматель из сфер технологий и финансов, однако по неизвестным причинам он отказался от покупки. Что именно привело к расторжению сделки, пока не раскрывается.

Еще несколько дней назад казалось, что многолетняя история с продажей дома наконец подходит к концу. Особняк площадью около 4,3 тысячи квадратных метров, который Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приобрели в 2023 году примерно за 61 миллион долларов, вновь оказался на рынке после их развода.

За время продажи цена дома неоднократно снижалась. Изначально недвижимость оценивалась в 68 миллионов долларов, однако после нескольких безуспешных попыток найти покупателя стоимость сократили до 50 миллионов.

Особняк включает 12 ванных комнат, домашний кинотеатр со 100 местами, столовую на 30 гостей и отдельную глэм-комнату с профессиональной зоной для макияжа и укладки.

После официального развода с Беном Аффлеком, который был завершен в начале 2025 года, Дженнифер Лопес получила полный контроль над недвижимостью и продолжила поиски покупателя. Однако теперь ей вновь предстоит начинать этот процесс заново.