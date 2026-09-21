Донателла Версаче вернётся в моду со своим брендом.

Донателла Версаче анонсировала собственный «независимый» проект, созданный в сотрудничестве с американским ритейлером Revolve Group.

«Revolve понимает то, во что я глубоко верю: культура рождается из связей. Вместе мы хотим создать эти связи с новым голосом, новым образом и новой энергией», — заявила Версаче, передает vogue.co.uk

На двух платформах Revolve Group — Revolve и Fwrd — представлено свыше 1600 брендов. В прошлом году общий доход компании достиг 1,23 млрд долларов. Revolve Group действует с 2003 года.

Новый бренд станет первой масштабной работой Донателлы Версаче с того момента, как она покинула пост креативного директора Versace в марте 2025 года. Сестра Джанни Версаче занимала эту должность 30 лет. После ухода в отставку Донателла Версаче стала главным бренд-амбассадором, уступив пост Дарио Витале.

Однако Витале не задержался в качестве креативного директора Versace надолго — уже в декабре он покинул пост. В сентябре 2026-го Витале возглавил Emporio Armani, став первым человеком на данной должности, не имеющим отношения к семье основателя бренда.