Дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике.

34-летняя дочь Курта Кобейна — Фрэнсис Бин Кобейн — впервые за восемь лет появилась на публике. Она прошла по красной дорожке в стильном наряде.

Дочь легендарного музыканта посетила специальный показ фильма The Deputy в Лос-Анджелесе. Она выступила в роли исполнительного продюсера картины. Фото с Фрэнсис были опубликованы в Instagram, пишет focus.ua

34-летняя Фрэнсис Бин Кобейн выбрала для выхода в свет следующий наряд: потёртую футболку с принтом, чёрные короткие шорты, коричневую кожаную куртку и белые сапоги.

Кстати, в последний раз дочь известного певца появлялась на красной дорожке в 2018 году. В 2019 году её запечатлели папарацци на показе Moschino.

Интересно, что Фрэнсис — единственный ребёнок фронтмена Nirvana Курта Кобейна и Кортни Лав. Её отец погиб в апреле 1994 года, когда девочке было 1,5 года.

В 2023 году Фрэнсис вышла замуж за Райли Хока, сына легендарного скейтбордиста Тони Хока. В сентябре 2024 года у них родился сын Ронин Уокер Кобейн Хок — первый внук Курта Кобейна.