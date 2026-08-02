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gazeta.ru logogazeta
2 Августа 2026, 22:00
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Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерным похудением: Кто-то должен вмешаться

Певицу Ариану Гранде раскритиковали за экстремальное похудение после клипа.

Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерным похудением: Кто-то должен вмешаться.
Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерным похудением: Кто-то должен вмешаться.

Певицу Ариану Гранде раскритиковали за чрезмерное похудение. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail, передает gazeta.ru

Ариана Гранде представила клип на песню «Petal», в котором после неудачного прослушивания расправляется с комиссией. В одном из кадров певица предстала в черном топе с открытыми плечами, шарфе на шее и серьгах. Артистка была запечатлена с собранными волосами и макияжем с красной помадой.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ знаменитости или сюжет ролика, а на ее фигуру. Поклонники стали переживать за здоровье Гранде, утверждая, что она слишком сильно похудела.

«Это не полезно для здоровья...», «Есть похудение, а есть расстройство пищевого поведения. Это определенно последнее. Кто-то должен вмешаться», «Она физически кричит о помощи. Необходимо вмешательство специалиста», — писали читатели Daily Mail.

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Источник
gazeta.ru logogazeta
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