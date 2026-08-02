Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерным похудением: Кто-то должен вмешаться.

Певицу Ариану Гранде раскритиковали за экстремальное похудение после клипа.

Певицу Ариану Гранде раскритиковали за чрезмерное похудение. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail, передает gazeta.ru

Ариана Гранде представила клип на песню «Petal», в котором после неудачного прослушивания расправляется с комиссией. В одном из кадров певица предстала в черном топе с открытыми плечами, шарфе на шее и серьгах. Артистка была запечатлена с собранными волосами и макияжем с красной помадой.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ знаменитости или сюжет ролика, а на ее фигуру. Поклонники стали переживать за здоровье Гранде, утверждая, что она слишком сильно похудела.

«Это не полезно для здоровья...», «Есть похудение, а есть расстройство пищевого поведения. Это определенно последнее. Кто-то должен вмешаться», «Она физически кричит о помощи. Необходимо вмешательство специалиста», — писали читатели Daily Mail.